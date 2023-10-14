2024台灣大選｜郭台銘拍抖音舞曲收負評　郭辦：憂失焦　已下架

宣布參選明年台灣總統大選的鴻海創辦人郭台銘近日與網紅拍攝抖音舞曲，結果引起熱議後決定把影片下架。郭辦周六（14日）表示，影片內容設計原本設定年輕族群為目標群眾，但釋出後接到不少負面反應，憂心對郭台銘提出政見失焦，故經與網紅溝通後收回影片。



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近期，除了跑連署站，郭台銘也頻頻與網紅合拍短影音，衝人氣。日前，他與網紅「哩賀阿嬤」跳抖音自創舞曲「我姓郭」，片中哩賀阿嬤與郭台銘「翻桌」，在鏡頭前扭腰擺臀，還向郭喊話稱如果連署破百萬份，「我就給你親下去」。至於歌詞則包括「霸氣總裁的傳說」、「沒人賺得比我多」等。

不過作品一出，輿論反應兩極，相關系列影片隨後被下架。郭台銘辦公室發言人黃士修對此表示，影片內容設計，包含「翻桌」等片段，原本設定年輕族群為目標群眾，但曝光度高，擴散至各年齡層，收到不少負面反應。

他表示，這類影片在社群平台無傷大雅，但考量郭台銘知名度，以及影片效益散播至各大傳統媒體引來不同意見，而郭本人同時收到友人反應，對外界意見與建議虛心檢討，不需爭辯，也憂心對提出的政見產生失焦，故與網紅溝通後決定收回影片。

另一方面，針對大選期間的「藍白合作」，黃士修表示，藍白陣營應不會談出明確結果，因雙方條件愈來愈多卻不對盤，國民黨至今仍希望吸收民眾黨，強迫柯文哲當副手；柯文哲與侯友宜的支持者本質互斥，若柯當侯的副手，柯粉或會轉向民進黨的賴清德，甚至拒絕投票。

相反，郭台銘陣營一直以來站在柯文哲立場設身處地，郭柯合作有利於拉抬民眾黨不分區立委席次，郭也有資源投入民眾黨的長期發展。黃認為，郭粉與柯粉有高度重疊性且可相容，因此，綜觀上述條件，郭柯才有很大的合作空間，並達到一加一大於二的效果。