2024台灣大選︱稱「郭柯合」默契較好　郭台銘辦公室：合作空間大

台灣明年初舉行總統大選，惟國民黨與民眾黨未就「藍白合」達成共識。在此之際，據報鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲磋商「郭柯合」，對此郭台銘辦公室發言人黃士修周二（17日）表示，郭陣營不像國民黨仗著自己是泱泱大黨，算計權力分配，強調郭柯二人保持友善互動，過去、現在與未來都有非常大合作空間，默契確實較好。



黃士修表示，郭台銘與柯文哲有高度共識，認為政治應是價值理念的討論而非權位的分配，而郭具備多年產業領導經驗，企業界有很多兼具理論和實務的做法，遠超出傳統政黨人士的想像能力。他強調，郭陣營不會像國民黨仗著自己是泱泱大黨，算計多少部會如何分，實則併吞民眾黨，而是重視柯文哲提出的「聯合政府」概念，畢竟民眾黨是小黨，郭台銘則是無黨，必定廣納人才。

他又指，郭柯默契確實比較好，從空軍的不分區極大化、陸軍的地方組織發展，以及郭柯理念、支持者相容性，各家民調也都確認他們是最強組合的事實。商場談判和政治協商都講雙方合意和長遠互惠，唯有發揮同理心，設身處地站在對方立場思考，透過多次溝通理解彼此原則，才稱得上是具建設性的真正談判。

上周六，金溥聰與黃珊珊分別代表藍白兩陣營磋商。（聯合報）

上周六（14日），藍白合會前會登場，但雙方針對在野最強候選人的產生方式最終未達成共識。侯友宜競辦執行長金溥聰表示，國民黨提出採取西方民主國家的開放式「民主初選」，由民眾直接投票，理由是發生動員灌票的風險應比民調低。不過柯文哲競選總幹事黃珊珊則憂慮發生如不當動員等問題。

對於開放式「民主初選」，柯文哲競選辦公室主任周榆修強調，其除了時間緊迫，還有投開票所設立障礙、民眾不曉得執行方式、難以杜絕重覆投票疑慮，甚至投票通過門檻也是一大問題。柯陣營會盡快讓外界了解他們所提的民調模式、計算公式等細節。

而國民黨總統參選人侯友宜競辦則提出藍白合二次會會談規劃與初選投票具體措施，包括訂於11月4日至11月5日、禁止遊覽車載運投票、以電腦系統防止重複投票及費用各半等，希望雙方儘快討論後可達成「折衷方案」。侯辦重申，希望會談時間愈快愈好，周三（18日）或10月19日皆可配合。對於由誰人代表，侯辦建議第一次會談原班人馬代表出席。