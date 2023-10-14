2024台灣大選︱藍營主張初選投票決定候選人　民眾黨憂不當動員

台灣明年初舉行總統大選，外界關注國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲會否達成「藍白合」。周六（14日），藍白合會前會登場，但雙方針對在野最強候選人的產生方式最終未達成共識。侯友宜競辦執行長金溥聰表示，國民黨提出採取西方民主國家的開放式「民主初選」，由民眾直接投票，理由是發生動員灌票的風險應比民調低。不過柯文哲競選總幹事黃珊珊則憂慮發生如不當動員等問題。



藍白合會前會下午於台北福華大飯店登場，藍營一方有金溥聰及國民黨秘書長黃健庭，民眾黨則派出黃珊珊及競選辦公室主任周榆修，雙方會談近3小時。

就在野最強候選人的產生方式，國民黨主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年的開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意。具體實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡方可投票，投票採取實名制。金溥聰解釋，若以民調決定人選，只要坐在家中接電話就可決定，恐有灌票問題，而特別設置親簽政治理念認同卡，且到投票所驗身分證投票，發生綠營動員灌票的風險應比民調低。

金溥聰與黃珊珊分別代表藍白兩陣營磋商。（聯合報）

然而，黃珊珊表示，她1998年參與新黨時，當年該黨就曾提出民主初選制度，讓全民參與黨內初選，後的確發生如不當動員等問題，所以她在會中表達疑慮。至於候選人出爐後，另一人是擔任副手或退出，黃表示尚未就此討論，目前先討論政見、人選產生方式，以及公開辯論與時程，先將人選產生方式解決。

另一方面，在藍白合會前會的會議紀錄中，侯友宜針對政治體制改革提出四大主張，包括在國家認同部分，堅持民主自由體制，捍衛中華民國，反對台獨，反對武力犯台，反對一國兩制，台灣的未來由2300萬人決定。民眾黨一方則是堅持中華民國自由民主體制、遵守中華民國憲法、反對改變現狀，並對侯友宜主張成立新的特偵組持保留態度。至於不在籍投票及氣候正義及環境權納入憲法等兩個主張，民眾黨皆表示贊成。

針對藍白合會前會，民進黨晚間回應時沒有評論，只指最大的對手是自己，民進黨嚴陣以待各種可能，持續提出最好的政策爭取人民認同。