台灣宏達電遭美法院裁定專利侵權　需賠償近900萬美元

美國德拉瓦州聯邦法院陪審團10月16日裁定，台灣消費性電子產品公司宏達國際電子（簡稱宏達電，HTC）因侵犯盧森堡專利授權公司3G Licensing的無線通訊專利，需支付890萬美元賠償金。對此，宏達電17日回應對判決感到失望，將會評估上訴。



據路透社報道，上述陪審團經過五天審訊後，作出以上裁決。陪審團也說，宏達電任意侵犯上述公司的無線通訊專利，或將致使主審法官威廉斯（Gregory Williams）加碼現有處罰。

3G Licensing代表律師萊西．懷特（Lexie White）表示，上述裁決「為我們客戶的知識產權和決定為自身利益挺身而出，做了決定性的平反」。

3G Licensing指出，早於2017年提出的專利侵權訴訟中列明，即擁有超過400個無線通訊專利。公司陳述，彼時在與宏達電就授權使用專利談判破裂後，決定提出訴訟。

根據訴訟，宏達電旗下支援LTE的One、Bolt、Desire等智能手機，侵犯3G Licensing 兩項無線標準專利。當時宏達電否認，並主張專利無效。

另據台媒《自由時報》報道，針對上述裁決，宏達電回應，感謝陪審團的努力，但對此案的判決感到失望，並稱此判決對業務並無重大影響。為捍衛權益，公司會進一步評估所有上訴手段。