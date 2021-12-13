HTC如何從10年前智能手機神壇跌落？台灣網民認為全因一句說話

隨著科技發展，現今人類的生活日常都離不開智慧型手機，眾多品牌也成為民眾購買手機時的選項之一。除了市佔率高的iPhone外，曾稱霸台灣手機市場的HTC也曾享有「台灣之光」的美譽，近期就有網友討論「別的國家都有自己品牌的手機，為什麼台灣HTC做不起來？」也吸引1600位網友留言熱議。
▼▼▼台灣網民熱議HTC死因，功能、性能都唔係重點？▼▼▼
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為什麼台灣HTC做不起來？網曝：價格貴、容易當機
有網友在臉書論壇《爆廢公社公開版》發文，詢問大家「誰還有在使用HTC」，也懷疑「別的國家都有自己品牌的手機，為什麼台灣HTC做不起來？」釣出不少曾為HTC愛用者的網友留言「我的第一支智慧手機就是HTC，使用7個月就開始當機，一年直接報廢」、「曾經支持過，可是沒用多久就很卡，只好謝謝再聯絡」、「購買新機用沒多久就超鈍還會當機，台灣人自己都不喜歡支持」、「一樣的價格用比較爛的手機你願意嗎」、「台產賣的比海外貴」。
仍有愛用者支持台灣貨!內行者揭：VR系統仍有競爭力
其他網友認為「VR系統還算有一點競爭力吧」、「我還在用U12，其實很多人因為特定的話語或是眾人的影響，寧願使用中國製造的手機也不願意使用台灣製造的手機，讓台灣品牌只能低調隱形，而那些想要積極擴張的往往過不了中國那關」、「我只能説我自己用的很順，不過U12用太久，不出旗艦機，只好換其他品牌」、「HTC one喇叭不錯」。
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王雪紅表明HTC是中國品牌成最大敗筆？網嘆：再也不是台灣品牌
另有網友點出，主要還是因宏達電董事長王雪紅表明HTC是「中國品牌」，「糟糕的決策導致兩面不討好」、「不是大陸手機嗎」、「自從王雪紅說出口HTC是中國品牌後，就再也不是台灣品牌了，自然要抵制這公司的產品和爆料該公司手機的問題」、「本來很支持台產，用過HTC兩次就回不去了，讓它永遠離開我，還有它現在不是台產了」。
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