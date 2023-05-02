HTC新機型號曝光 搭載Snapdragon 7系列 支援藍牙5.2和Wi-Fi 6E
撰文：中關村在線
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近日，據Mysmartprice報道，HTC即將在至少三個國家或地區推出一款新的智能手機。這款神秘的HTC手機已通過藍牙SIG認證，部分規格也被曝光。
根據藍牙 SIG 認證網站的顯示，該機有三個型號，分別是2QC9200、2QC9100和2QCB100，支援藍牙5.2和Wi-Fi 6E。
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此外，這款HTC手機將搭載高通晶片，但具體型號尚未公布。據查詢，這款手機將配備FastConnect 6700，是高通的一款14納米2×2移動連接系統，可以加速智能手機和計算設備的Wi-Fi連接，支援Wi-Fi 6E，速度可達3Gbps。
目前，FastConnect 6700只集成在高通的三款晶片中，分別是驍龍778、驍龍778 +和驍龍7 Gen 1。因此，這款HTC手機很可能會使用其中一款晶片。關於這款神秘的HTC手機的更多細節，我們還需等待官方發布。
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