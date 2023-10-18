柯文哲喻兩岸關係如前列腺癌「硬挖死更快」　台灣專科學會駁斥

民眾黨總統參選人柯文哲近日以前列腺癌及治療法比喻兩岸關係，示意「應與敵人共存」、「硬要挖除敵人可能死很快」，未料來自台灣醫界的反彈比政壇更甚，台灣泌尿科醫學會回應稱，手術摘除前列腺也是指引建議重要治療方式之一，民眾若有前列腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，勿相信片面報道為宜。



柯文哲日前到彰化縣戶外開講，以前列腺癌比喻兩岸關係，表示前列腺癌病友存活時間長達十多年，「若硬要挖除可能死更快」，病患應學習「與敵人共存」，兩岸也應團結、不該鼓勵仇恨，「不要整天殺來殺去」。

柯文哲左右拉弓，抨擊國民黨、民進黨整天吵吵鬧鬧，互相「殺來殺去」，他無法認同和接受，台灣應該是美麗之島，學習包容和開放，政治上可以聯合政府、團結台灣，不應該鼓動人民仇恨，人生本是苦海，要認真快樂過每一天，不要折磨自己也不要折磨別人，即使自己不快樂也要假裝快樂，不要整天殺來殺去，對中國大陸也是這個態度，「兩岸應該團結，不該鼓勵仇恨、分化」。

此話一出，引得台灣泌尿科醫學會發布聲明，指出前列腺癌症治療依據實際臨床期別，現行已有詳盡治療指引可以依循，手術摘除前列腺亦是指引建議重要治療方式之一 ，手術風險與預後皆有詳細數據可以佐證，並非如報道所言「硬要挖除敵人可能死很快」。

台灣泌尿科醫學會強調，泌尿道癌症早期發現、早期治療預後佳，餘命長 ，但台灣民眾初診斷前列腺癌較其他國家後期，預後也較差，民眾應更重視自身前列腺健康，如有頻尿、夜尿等前列腺症狀，應早期就醫。

台灣泌尿科醫學會重申，民眾若有前列腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，勿相信片面報道為宜。