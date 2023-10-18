台國安首長：北京介選手法隱蔽　兩岸「維持現狀」是全球共識

北京延長對台灣貿易壁壘調查到明年台灣總統大選前一天的1月12日，台灣「國安會」秘書長顧立雄接受台媒專訪表示，「這是很明顯用經濟脅迫介入大選，過去也曾以類似手段對台商形成寒蟬效應」，並指「令人感到恐怖的國度，還要來尋求所謂『一國兩制』，大家反而會害怕」。



對台認知戰走向隱蔽

顧立雄17日晚間接受台媒鏡電視專訪，談到面對北京介選動作不斷，國安團隊有何對策。顧立雄表示，北京操作認知作戰手法越來越多元是事實，且越來越懂得隱蔽，以達到更大效果，國安團隊都有掌握，也建立即時反制系統，只要一有發現，就會適時反擊。

顧立雄指出，北京介入、干擾台灣選情不是新聞，但手法年年精進而且隱蔽，如透過與台灣內部協力者的合作，可能是小型公關公司，可能是多元頻道公司，進行「輿論一條龍」的操作過程；「也就是鎖定要散布的假訊息，從製作、培養網紅、面向特定族群推播等，一連串動作迅速而精確，讓人不知不覺就被這些假訊息所誤導」。

律師出身的顧立雄（左）深受蔡英文政府的重用，過去任不當黨產委員會主委、金管會主委，現任台灣「國安會秘書長」，圖為2019年顧立雄時任金管會主委於立法院備詢畫面。（影片截圖）

經濟脅迫介選明顯

另有關北京對台灣貿易壁疊調查將延長到明年1月12日，以及放出終止ECFA消息等，顧立雄認為，「這是北京對台的認知戰，用經濟脅迫的方式來介入總統的大選，還特別挑在選舉投票日的前一天，這是很明顯的」。

顧立雄指出，2022年期間也有類似手段，北京官方將捐助過台灣民主基金會的人都列為台獨、禁止出境等，也強迫某家公司承認反台獨，「大家都看得出來，這是要對台商形成寒蟬效應，大家內心自然也會想到，『這是個令人感到恐怖的國度』，還要來尋求所謂一國兩制，大家反而會害怕」。

台灣遠東集團在大陸在中國五省市存在違法違規行為遭重罰後，董事長徐旭東（圖）投書台灣媒體指出，盼兩岸關係維持現狀，「一向反對台獨」，並支持九二共識；他認為，台灣產業應對中國市場有合理的認識和判斷，「不該讓意識形態掛帥，凌駕一切」。（資料圖片）

隨後，顧立雄點名國台辦將ECFA、貿易壁壘調查等跟反台獨連接在一起，更讓台灣社會明白，這是以政治力介入選舉，質疑「如果今天（台灣）可以被這樣脅迫、明天也可以，這樣的脅迫過去已經發生、未來可能還會有，但我們還要繼續被脅迫嗎」？

維持現狀是全球共識

最後，對於2024年台灣大選被操作成「戰爭與和平」的選擇，顧立雄認為，「維持現狀」不只是台灣人的共識，更是全球的一個共識，民進黨做為一個執政黨，維持一個全球的共識，也是台灣人民的共識，他不解「為什麼是我們引起戰爭」。

台灣民眾對於兩岸前途的看法，仍以主張「永遠維持現狀」為主流。（路透社）

對於美台關係互動，顧立雄提到，他上任國安會秘書長近4年中，美台互動緊密在各個層面是過去看不到的，讓台灣充分的感覺到美國對台的承諾堅若磐石，不會因以色列或烏克蘭發生事情，而改變對印太地區和平穩定承諾的一個重視。美國也向台灣說明清楚，台灣是美國極為重視的盟友，印太戰略的和平穩定絕對不會因在中東或烏克蘭所發生的任何事情而被美國忽視掉。