2024台灣大選︱藍白無共識｢郭柯合｣有望？郭台銘：馬上撥雲見日

台灣明年初舉行總統大選，惟國民黨與民眾黨未就「藍白合」達成共識。周三（18日），計劃獨立參選的鴻海創辦人郭台銘回應「郭柯合」表示，他與民眾黨參選人柯文哲溝通一直暢通無礙，並稱「馬上就會撥雲見日」。另一方面，國民黨參選人侯友宜競選辦公室表示，如果完全排除「開放式民主初選」的提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任。



上周六（14日），藍白合會前會登場，但雙方針對在野最強候選人的產生方式最終未達成共識。侯友宜競辦執行長金溥聰表示，國民黨提出採取西方民主國家的開放式「民主初選」，由民眾直接投票，理由是發生動員灌票的風險應比民調低。不過柯文哲競選總幹事黃珊珊則憂慮發生如不當動員等問題。

這也令輿論關注點轉向「郭柯合」，據報柯文哲8日與前高雄市長韓國瑜會面前，就先見了郭台銘，並達成合作共識。

對於是否曾與柯文哲見面談及「郭柯配」或「柯郭配」，郭台銘周三表示，他跟柯文哲是熟識的老朋友，溝通管道一直都暢通無礙，雙十當天，他曾說馬上就會出現撥雲見日的新希望。郭台銘又提出將正副總統選舉改為兩輪投票絕對多數制、修憲落實總統權責相符等主張。郭表示，他非常贊同柯文哲提出的理念，認為總統有權的同時，也必須受全民監督。

柯文哲一方稱「藍白合」沒有破局。（中國時報）

另一方面，柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，「藍白合」沒有破局，只要國民黨釋出善意，用民眾黨提出的民調方案討論細節，就可以立即辦辯論與民調，並推出在野最強人選。

侯友宜競辦發言人黃子哲回應時指出，早在16日就提出雙方討論折衷方案的建議，希望能在3天內會談，但民眾黨仍堅持只能無條件接受他們的方案，否則免談，沒有任何空間，等同徹底拒絕侯辦討論折衷方案的建議；如果完全排除侯方提案，沒有任何折衷方案，侯方實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任。

國民黨主席朱立倫則表示，他會秉持最大誠心、耐心、同理心，持續與柯文哲溝通協調，侯、柯雙方也應坐下來好好協調，就最後的組成團隊方式，訂出全民可接受的折衷方案。