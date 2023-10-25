2024台灣大選｜柯文哲公然羞辱提要價　國民黨被拿軟肋處處被動

台灣大選日益臨近，相對於賴清德穩坐釣魚台，郭台銘上躥下跳，自知勝選無望的國民黨，終於在黨主席朱立倫和候選人侯友宜主導下放開考慮和柯文哲「藍白合」。不過怎麼合的主動權卻完全喪失了。最近以來，面對國民黨拋出的合作橄欖枝，柯文哲各種騎臉式羞辱提高要價，可憐國民黨就如同一個「落魄男」，任憑被掐著脖子左削右打，連句硬話都不敢回。



國民黨主席朱立倫日前表示，他會和民眾黨主席柯文哲持續溝通，兩位「大選」參選人侯友宜和柯文哲是舊識，也應坐下來好好協調，就最後的組成團隊方式，訂出一個全民可接受的折衷方案；不管過程壓力有多大，他都要承擔，「什麼我都必須要忍，這是為了大局」。

朱立倫表示，國民黨和親民黨曾透過政黨協商，在2004年達成政黨聯盟，現在藍白合要努力往這個目標前進，這個過程會很辛苦，大家會有不同的想法，但是一定要完成，他指示國民黨秘書長黃健庭責成各縣市黨部，11月初不管是民調或開放式初選，或什麼樣的折衷方案，國民黨都要先準備好。

國民黨總統候選人侯友宜也表示，他跟柯文哲蠻熟，跟柯的溝通不會有障礙，也尊重其想法。侯友宜還說，他爸是賣豬肉的，常講切豬肉要切大塊，斤兩要讓給別人一點，不要切得剛剛好，要切多一點給別人，這樣人家才會來買。姿態之低，都恨不得跪下來求柯文哲了。

國民黨總統參選人侯友宜赴美訪問期间在智庫「傳統基金會」發表演講。（Facebook／侯友宜）

不過，儘管國民黨軟話說盡，柯文哲卻一點面子都不給。對國民黨的示好，柯文哲公開明晃晃表示，take it easy（放輕鬆），侯友宜太緊張了，輕鬆一點就好了，不要滿腦子都在想合作......大家要誠實地面對問題。10月15日，他還羞辱性嗆聲侯友宜「就算讓給你選，你也選不上」。

之前，柯文哲還指責侯友宜競選辦公室執行長金溥聰的「開放式初選」主張，根本「沒有誠意，不想談合作」。他還放出話來，說自己已經在找副手。

目前的情勢是，無論國民黨或民眾黨，都想讓民進黨下台，但因為民進黨佔據絕對優勢，郭台銘又可能分掉一部分選票，無論侯友宜還是柯文哲，都不可能單獨打敗賴清德，只有「藍白合」才有下架民進黨的可能。

鴻海創辦人郭台銘（左）9月14日公布副手為藝人賴佩霞（右）。（Facebook／郭台銘）

但「下架民進黨」的共同目標外，面對「藍白合」，國民黨與民眾黨在心境和考量上有很大的不同。國民黨畢竟是百年大黨，在全台還有14席縣市長、38席立委以及占絕大多數的鄉鎮長、村里長，因此，主觀上「藍白合」應該由侯友宜當正的，民眾黨推薦副手。否則，如果由柯文哲當正，國民黨臉往哪兒放？怎麼向黨內交代？

而對民眾黨而言，如何在2024年選舉中壯大自己是最大目標。換句話說，最大化立委席次、進一步鞏固第三大黨地位才是民眾黨首選戰略目標。只要柯文哲參選到底，母雞帶小雞效應下，以其20%以上的超穩定政黨支持度，民眾黨立委席次從目前5席增加到2024年的8-10席，問題不大。當然，如果能夠「藍白合」，民眾黨不僅立委席次能增加，一旦勝選，還可以在聯合內閣中佔據「部（會）長」席位甚至拿到「行政院長」職位；最好的結果則是在「藍白合」中，由柯文哲當正的，並最終勝選。

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（杜聰明博士獎學基金會）

現在的情況是，國民黨根本承受不起「藍白合」破局的後果，一旦「藍白合」破局，不但侯友宜無法勝選，國民黨立委席次也難以突破，由於長期無法執政，沒有政治資源挹注，國民黨將會繼續萎縮，甚至被掃進歷史的垃圾堆。而對民眾黨而言，柯文哲則是光腳不怕穿鞋的，「藍白合」成功當然歡喜，合作破局也不會損失太大。

因此，國民黨對「藍白合」破局的擔心遠甚於民眾黨，面對柯文哲的羞辱式談判策略，只能忍氣吞聲選擇妥協，還在不斷釋放出合作意願。而柯文哲則如一些評論指出，像是強壓住了國民黨的軟肋，吃定了國民黨必須在「藍白合」談判中作出實質性妥協讓步，打算通過「蛇吞象」的方向，以小博大，一口把國民黨吞下。

只是可憐了國民黨這個百年大黨，曾經有那麼輝煌的歷史，如今不僅不是民進黨的對手，連與剛成立沒幾年的民眾黨合作也得求著柯文哲，搞不好還可能淪為「藍白合」配角，從台灣第二大黨進一步淪為第三小黨，難道它真要走進歷史了嗎？