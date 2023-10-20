大陸10間航空公司推「台胞返鄉團購機票」　助大選期間往返兩岸

全國台灣同胞投資企業聯誼會近日發布關於 2024年「台胞返鄉團購機票」的通知，為協助和方便在陸台胞於2024年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，全國台企聯與兩岸各航空公司進行了溝通協商，商定了2024年「台胞返鄉團購機票」事宜。目前大陸10家航空公司已明確具體操作辦法，包括國航、東航、南航、海航等。



根據通知，中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、深圳航空、山東航空、廈門航空、四川航空、春秋航空、吉祥航空等大陸10家航空公司已明確具體操作辦法。這些航空公司提供「一次往返機票」和綁定2024年春節的「兩次往返套票」。如果購買「兩次往返套票」，應確認第一次往返完成後，才能使用第二次往返機票。凡持有台胞證者、或持有入台證的台胞家屬，均可在各家航空公司提供的銷售渠道購買「台胞返鄉團購機票」。

舉例來說，根據方案，國航的一次往返機票時間為「去程2023年12月21日-2024年1月12日，回程2024年1月14日-2024年2月25日」，使用航線為「北京、上海、成都、重慶、杭州至台灣」，定價為1800元（北京、成都、重慶，人民幣．下同）、1600元（上海、杭州）。兩次往返機票時間為「第一次去程2023年12月28日-2024年1月12日，回程2024年1月14日-2024年1月28日；第二次去程2024年2月1日以後，回程2024年2月2日-2024年2月25日」，使用航線為「北京、上海、成都、重慶、杭州至台灣」，定價為3800元（北京）、4000元（成都、重慶）及3400元（上海、杭州）。上述機票開放銷售時段均為2023年10月25日至2024年1月12日。

大陸10間航空公司推「台胞返鄉團購機票」，以協助和方便在陸台胞於2024年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸。圖為桃園國際機場。（桃園國際機場）

南航方面，一次往返機票為「去程2023年12月21日至2024年1月13日，回程2024年1月13日至2024年2月11日」，使用航線為「上海、廣東、深圳、武漢、鄭州至台北」，定價1190元（上海、廣東、深圳）、1390元（武漢、鄭州）。兩次往返機票時間為「去程2023年12月21日至2024年2月16日，回程2024年01月13日至2024年2月29日」，使用航線為「上海、廣東、深圳、武漢、鄭州至台北」，定價3400元（上海、廣東、深圳）、3800元（武漢、鄭州）。上述機票開放銷售時段均為即日起至2024年2月16日。

海航方面，一次往返機票為「去程2023年12月21日至2024年1月1日2，回程2024年1月14日至2024年2月25日」，使用航線為「北京、廣州至台北」，定價2000元（北京）、1200元（廣州）。兩次往返機票時間為「第一次去程2023年12月28日至2024年1月12日，回程2024年1月14日至1月28日；第二次去程2024年2月1日（含）起，回程2024年2月25日（含）前」，使用航線為「北京、廣州至台北」，定價4200元（北京）、3600元（廣州）。上述機票開放銷售時段均為2023年10月12日至2024年1月12日。

其他航空公司具體操作辦法詳見：