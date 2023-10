2024台灣大選︱賴佩霞取得喪失美國籍證書　郭台銘：攜手打拚到底

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入2024年台灣總統、副總統選舉,惟賴佩霞的美籍問題備受關注。周四(19日),賴佩霞表示她已取得「喪失美國國籍證書」,不再具有美國公民身分。對此,郭台銘稱,將與賴攜手打拚到最後。



賴佩霞透過社交網站表示,這段時間許多人相當關心她的雙重國籍問題,為了尊重相關工作流程,她在申請放棄美國國籍的過程中並未對外多做說明,如今終於能和大家分享最新進度。她下午已正式取得「喪失美國國籍證書」(Certificate of Loss of Nationality of the United States),可以明確地報告其已經不具有美國公民的身分。

賴佩霞取得喪失美國籍證書。(Facebook)

郭台銘辦公室則表示,郭8月28日宣布參選總統,9月14日宣布副手為賴佩霞後,賴隨即委託律師,啟動放棄美國國籍的流程,向美國在台協會(AIT)遞件申請,並在經過移民官面談程序後,終於取得證明書。郭台銘表示,連署已在10月初跨過門檻,賴佩霞的國籍議題相關申請作業,也在宣布參選的計劃之中,未來他會與賴一起攜手並肩,為台灣的未來打拚奮戰到最後。

延伸閱讀:從「人選之人」到「郭選之人」 賴佩霞曲折身世盡顯台灣冷戰傷痕

賴佩霞在《人選之人》的演技備受好評,台美混血的外貌亦令其格外受到矚目。賴佩霞曾在2020年出版自傳《回家》一書,娓娓道來其曲折的身世。賴母不到20歲時即離開家鄉到台北獨自生活,當時有大量美軍駐紮台灣,她在一位美籍將軍家中找到保母的工作,並認識了賴佩霞的生父。

兩人交往兩三年後,賴佩霞這位母親心目中的「洋娃娃」來到世上。然而,其父親在得知此消息前,已回了到越南戰場。其生父起初還會寫信與寄錢,但突然之間便杳無音信,「不只金錢的支援斷了,甚至連隻字片語也不再捎來」。賴佩霞在20歲那年,決定展開「萬里尋父」之旅,終於循着當年的舊地址,在美國找到了早已另組家庭的生父,她說「這個叫做父親的人,比陌生人更陌生」。