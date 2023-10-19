2024台灣大選︱賴佩霞取得喪失美國籍證書　郭台銘：攜手打拚到底

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入2024年台灣總統、副總統選舉，惟賴佩霞的美籍問題備受關注。周四（19日），賴佩霞表示她已取得「喪失美國國籍證書」，不再具有美國公民身分。對此，郭台銘稱，將與賴攜手打拚到最後。



賴佩霞透過社交網站表示，這段時間許多人相當關心她的雙重國籍問題，為了尊重相關工作流程，她在申請放棄美國國籍的過程中並未對外多做說明，如今終於能和大家分享最新進度。她下午已正式取得「喪失美國國籍證書」（Certificate of Loss of Nationality of the United States），可以明確地報告其已經不具有美國公民的身分。

賴佩霞取得喪失美國籍證書。（Facebook）

郭台銘辦公室則表示，郭8月28日宣布參選總統，9月14日宣布副手為賴佩霞後，賴隨即委託律師，啟動放棄美國國籍的流程，向美國在台協會（AIT）遞件申請，並在經過移民官面談程序後，終於取得證明書。郭台銘表示，連署已在10月初跨過門檻，賴佩霞的國籍議題相關申請作業，也在宣布參選的計劃之中，未來他會與賴一起攜手並肩，為台灣的未來打拚奮戰到最後。

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賴佩霞在《人選之人》的演技備受好評，台美混血的外貌亦令其格外受到矚目。賴佩霞曾在2020年出版自傳《回家》一書，娓娓道來其曲折的身世。賴母不到20歲時即離開家鄉到台北獨自生活，當時有大量美軍駐紮台灣，她在一位美籍將軍家中找到保母的工作，並認識了賴佩霞的生父。

兩人交往兩三年後，賴佩霞這位母親心目中的「洋娃娃」來到世上。然而，其父親在得知此消息前，已回了到越南戰場。其生父起初還會寫信與寄錢，但突然之間便杳無音信，「不只金錢的支援斷了，甚至連隻字片語也不再捎來」。賴佩霞在20歲那年，決定展開「萬里尋父」之旅，終於循着當年的舊地址，在美國找到了早已另組家庭的生父，她說「這個叫做父親的人，比陌生人更陌生」。