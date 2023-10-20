台灣在野整合徒淪「副手」之爭｜專家有話說
如果說2024年台灣大選有什麼看點的話，那一定是「藍白合」，即國民黨和民眾黨以「下架民進黨」為核心目標，組成政黨聯盟，形成競選統一陣線，並在勝選後共同組閣。
10月14日，在萬眾矚目之下，國民黨和民眾黨的合作會晤召開，雙方進行了「坦誠」與「建設」的交流，然而在「如何產生共同候選人」這樣的關鍵性問題上產生了較大分歧，只得收兵回營，相約再談。
為什麼要「藍白合」
之所以「藍白合」備受關注，是因為無論是國民黨還是民眾黨，在當前台灣綠化的政治生態中，都無法單挑如日中天的民進黨。
去年的選舉於民進黨而言是一次「滑鐵盧」，全台22縣市只贏下5席位，是自有民進黨以來的最慘紀錄。然而不到一年後，賴清德便以碾壓性的支持度霸屏，其支持度大致維持在3成5，而這種支持度足夠將侯友宜與柯文哲按在地上反覆摩擦——二人目前各自只有兩成的民意。
此外，民進黨的政黨支持度也遙遙領先國民黨和民眾黨，大致維持在2成6的水準，而且支持民進黨的民眾有9成會堅定支持賴清德，「西瓜效應」十分明顯。
進一步講，民進黨的民意基礎不僅強勢，而且還高度團結與忠誠。「九合一」選舉（地方選舉）通常「選人不選黨」，具體而言：其一，選民相對聚焦於地方事務，更多考慮一方父母官是否與自己有親緣關係，或者是否能夠給自己帶來實際的收益；其二，由於票倉分散，各政黨和候選人主要面對的是屬地選民，選舉動員作業不僅分散，不同縣市的選舉態勢也較少相互干擾；其三，各縣市的候選人往往深耕地方，有很大的在地影響力，政黨標籤的重要性相對較低。
不過到了「二合一」選舉（台灣總統與立委選舉）層級，隨著選舉議題向高政治層面移動以及候選人數量的減少，選民的注意力得以聚焦，政治認同也更容易被整合。其次，由於選舉規模變大，票源寬度變大，候選人需要政黨在組織戰方面的支援。最後，由於台灣地區累積性社會分歧，使得政黨——主要是兩大黨的民意基本盤相對穩定，基本盤民眾一般會慣性投票給所屬的政治陣營，候選人的政黨標籤也自然會影響選舉結果。
一般而言，國民黨在「九合一」中的表現要好於民進黨，而民進黨在「二合一」中的表現要好於國民黨。這主要是因為歷史上形成的「恩庇侍從」關係，使能夠推動基層選舉動員的地方派系與國民黨的關係更為緊密。民進黨是地方組織戰的後來者，不過其更為倚重社會公民團體、政治受難者團體以及宗教團體等社會性力量，而這些社會性力量在全台串聯方面相較傳統的地方勢力具有優勢。此外，這些社會力量自我維繫的價值基礎在於國民黨的原罪，意味著相對國民黨，民進黨基本盤的忠誠度更高。
在這種情況下，自去年「九合一」期間便流行的「下架民進黨」願景，恐怕真的只是一個願景。誠然，由於執政拉胯，「下架民進黨」成為很多人的精神圖騰，直接導致了民進黨在去年選舉的大崩盤。然而隨著「二合一」選舉拉開序幕，民進黨迅速完成了以賴清德為核心的選舉機器建構，基本盤也積極歸位，而所謂「下架民進黨」的民意因為藍白的各自為戰，產生了分裂。
根據目前的各方民調，無論是政黨支持度還是候選人支持度，只有藍白實現合體，才有與民進黨的一戰之力。如果藍白不能整合，那麼2024年就是基本盤的比拼，藍白各自的政策設計再巧妙，惠民口號震天響，也無法反轉當前的政治格局。
「藍白合」的技術細節問題
大方向上，因為有「下架民進黨」的民意需求以及單一政治勢力無法撼動民進黨統治地位尷尬格局，藍白之間其實是有合作基礎的。因此，自選戰開啟以來，國民黨和民眾黨之間的政治鬥爭禮貌了很多，彼此出手都給對方留有餘地，以為可能的合作建立良好的氛圍。此外，隨著選舉臨近，民進黨的一家獨大讓非綠民眾對合體有了更多期待，因此無論是為了勝選，還是為了作秀以鞏固民意，藍白雙方都有磋商合作的必要。
藍白合對雙方的意義完全不同。國民黨志在政黨輪替，重新執政，而民眾黨因為實力較弱，對勝選並沒有較高的期待，其基礎目標在於盡可能多的獲得「立法院」的席位，為未來積累更多的政治影響力。
此外，由於國民黨基本盤少於民進黨，因此國民黨若要贏得選舉，就必須爭取到足夠多的中間選民，而中間選民又多傾向宣稱自己是「三不沾」的民眾黨，侯友宜自己又偏偏沒有吸引中間選民的個人魅力。國民黨的組織動員體系能夠保證侯友宜的下限，但無法再使其更進一步。某種程度上，藍白合表面上是雙方互惠，大吉大利，未盡之言卻是國民黨有求於民眾黨。
當然，合作對民眾黨未必完全沒有好處，國民黨畢竟號稱「百年老店」，雖然頹勢已顯，但相較民眾黨還是家大業大，分碗肉湯也能夠讓民眾黨喝上很久，這對於草創的民眾黨而言是一種助益。而且，這種合作也能在一定程度上分擔民進黨對民眾黨的政治圍剿，為發展壯大贏得時間。
藍白合目前尚存在很多技術細節問題，其中的一個關鍵的問題在於誰正誰副？而這也是14日兩黨未能談妥的核心議題。副手是一個非常雞肋的角色，如果柯文哲是正的，侯友宜還不如回去把新北市長「做好做滿」，何必冒著被罷免、被新北市民厭惡的風險，去當柯文哲的陪襯。
同樣的，如果侯友宜選正的，柯文哲也未必看得上吉祥物的位置，還不如談談「立法院」「行政院」一把手的位置比較實際。然而讓出「議長」與「院長」，又無異於從國民黨黨內蠢蠢欲動、望眼欲穿的大佬們口中奪食——朱主席窩囊了那麼多年，總要讓人家揚眉吐氣一次吧！
誰正誰副爭議的背後是兩黨各自的沉重政治包袱。國民黨是有穩固基本盤的第二大黨，且在基層有較大的號召力，有這樣的優勢與地位卻讓一個新興小黨來攢局顯然不太合適。民眾黨從建黨之初就標榜自己非藍非綠的中間路線，為了勝選而將自己擺在一個僕從地位，不僅有悖於本黨價值觀，其實也冒著被國民黨吞併的風險。
在很長一段時間內，藍白合說雖然吵得震天響，卻始終沒有靴子落地，其實是雙方在等一個各自都能接受的台階——民調。在國民黨完成整合後，侯友宜的民調止損回升，和柯文哲不分伯仲，雙方都有不服的底氣，也沒有退讓的藉口。原本雙方的想法是在民調中決出勝負後，再來談合作形式。但隨著選舉的臨近，雙方民調焦灼的局面沒有改變，只能主動戳破窗戶紙。
從14日的會晤情況來看，民調台階依然是兩黨的共識，不過形式上存在分歧。和各機構的追蹤民調不同的是，藍白合的民調是主動民調，可以自主選擇統計方式。國民黨提出「民主初選」，由民眾實名制投票，展現直接民意，而民眾黨提出「比民調」的方式，以五次民調平均數決定最強候選人。實施細節按下不表，只能說，雙方提出的都是最有利於自身的民意統計方式，分歧也自然存在。
「藍白合」的三策
如果沒有藍白合，2024年也別奢談政黨輪替；而有了藍白合，才能為明年選舉打開一個五五開的局面——郭台銘雖然參選，但會逐漸邊緣化。這時候兩岸關係、進口雞蛋等具體議題才會在選舉中發揮作用。沒有五五開，那就是基本盤的硬碰硬，賴清德將穩坐釣魚台。
無論怎樣，藍白合已經也必須在路上，然而這其中也有程度問題。
上策即高度整合。藍白兩黨共推一組候選人，統率全部非綠陣營，而這是雙方正在努力的方向。其結果或是侯柯配，或是柯侯配，或是一方退出而全力支持另外一方，並得到相對應補充。從目前的情況來看，柯文哲不會接受成為副手，淪為國民黨的僕從，侯友宜雖然內部表態可以接受副手，但朱立倫等一干黨內大佬又不能接受。上策最好的發展結果，就是柯文哲接下「行政院」或「立法院」，從而開啟台灣地區的「內閣制」時代。
中策即有限整合。藍白兩黨在推舉一組候選人的問題上沒有談攏，於是各自參選，但彼此之間相互配合、相互應援，但在「立法院」層面做對應的席位劃分。這是一個至少能夠保證在野勢力權力最大化的中間選項。
下策即選民自行整合。藍白兩黨合作告吹卻互不拆台，將選擇權交給選民，在正常的選舉流程中達成一種所謂的「納什均衡」。這種策略的潛台詞是觸發「棄保效應」，然而棄保發生的前提是雙方已經在民調中決出勝負，選民為了不浪費自己的選票，投給最可能獲勝的一方。一旦雙方支援度膠著的狀態持續到投票前夜，那麼非綠陣營依然在分裂，賴清德依然是老神在在的一方，所謂的「下架民進黨」，政黨輪替也都是大夢一場。
本文獲《觀察者網》授權刊載。作者王曉笛是上海政法學院講師、東北亞研究中心助理研究員。