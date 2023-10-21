柯文哲：千萬別認為台灣一定不會發生戰爭　對大陸要嚇阻溝通兼顧

台灣民眾黨主席柯文哲已宣布參選總統，針對台海局勢，他周六（21日），對中國大陸要嚇阻與溝通兼顧，強調千萬不要認為台灣一定不會發生戰爭。



柯文哲於雷震民主人權基金一個講座上表示，他希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是兵凶戰危之地；是中美溝通的橋樑，而不是對抗的棋子；是團結和諧，而不是分裂仇恨的社會，所以他希望台灣是由清廉、勤政、愛鄉土的政府領導，而不是製造仇恨、大撒幣、沒有長期政策的政府。然而，講完理想，事實卻是台灣緊鄰中國大陸，這個世界第二大經濟體每天皆聲稱台灣是其一部分。他常常會想，若台灣跟古巴可以交換位置多好，因古巴是共產國家，台灣則跟美國比較好。

柯文哲續指，要決定如何與大陸相處，得先釐清兩岸關係，如果是內政問題就內政部處理，是國與國關係就外交部處理，不過台灣有「大陸委員會」，這代表兩岸是「特殊關係」。然而，大陸GDP持續上升，與美國對抗的壓力一定會愈來愈大，全球局勢將維持中美對抗架構，故台灣應在此對抗架構下思考如何求取平衡，兩岸關係已非台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸。而要找到在世界中的平衡甚至最佳位置，台灣可以從他國的角度來思考，找到對美國而言兩岸最適當的關係、對大陸而言台灣與美國最適當的關係，並在這兩個範圍中找到交集。

柯文哲指千萬不要認為台灣一定不會發生戰爭。（VCG）

至於如何做，柯文哲認為，基本戰略是「台灣自主、兩岸和平」，維護台灣目前的民主自由政治體制與生活方式是底線，在這基礎上願意跟各方交談；對中國實施嚇阻（deterrence）與溝通（communication），具備足夠國防能力並願意溝通。

他進一步強調，天下沒有白吃的午餐，和平是有代價的，台灣被認為是世界上最危險的地方，但沒那麼危險的烏克蘭與以色列都發生戰爭了，因此千萬不要認為台灣一定不會發生戰爭，不能什麼都不準備，把命運單單寄託在另一國的善意上。最後他主張兩岸要多交流以增加善意，避免擦槍走火，在維護自主的同時思考兩岸和平，盡一切力量降低戰爭風險。