台大教授：港女嫁台灣矛盾多　夫家懷疑是淘金陸配　娘家憂要耕田

台媒中央社報道，台大地理環境資源學系教授黃宗儀昨日（22日）在台北一個講座分享她近年對嫁去台灣的香港女姓的調查，指這些港妻處於夫家及娘家對兩岸三地矛盾價值觀的夾縫中，夫家覺得媳婦是「陸配」（與台灣人結婚的大陸配偶）想淘金，娘家則不願女兒嫁到「落後的台灣」，甚至擔心女兒要下鄉耕田。



黃宗儀擅長以性別與情感政治視角觀察東亞城市，近年在台灣開始針對港妻的調查，在2019至2022年深度訪談43位香港女性婚姻移民，當時很多人結婚3年以上。根據數字，由1998年至2021年在台灣的香港女性婚姻移民人數，最多是2019年，有868人。

黃宗儀稱，很多香港女生都是由觀光客變成台灣媳婦。她們來台灣旅行時覺得台灣人有人情味又友善，喜歡台灣的慢活，對台灣的浪漫生活有期待。而除了旅遊，她們當中也有人透過網絡結識台灣男生而結婚。

台大地理環境資源學系教授黃宗儀。（黃宗儀個人網頁）

台灣夫家懷疑港女是淘金「陸配」

黃宗儀表示，台灣夫家經常將香港與中國大陸類比，認為香港女生是「陸配」（與台灣人結婚的大陸配偶），懷疑她們來台灣是為了淘金，這可能是夫家的刻板印象，就用陸配框架定義港妻。港妻對被指為陸配也很反感。

黃宗儀表示，其中一位受訪的港妻Sandy說，她奶奶不喜歡兒子娶香港女生，因為他們曾有親戚娶大陸女生而被騙了很多錢，奶奶覺得香港女生和大陸女生一樣，都是來騙錢。Sandy描述，「所以後來我跟她（奶奶）吵架，我說我賺的錢比你兒子多很多，我怎麼可能騙他的錢。是你兒子騙我錢吧」。

阿嬌鍾欣潼與有「醫界王陽明」之稱的台灣醫生賴弘國在2018年結婚，2020年離婚，引起廣泛關注。（IG/@m01yb46）

香港娘家擔心女兒要下鄉耕田

黃宗儀說，在一些港妻娘家眼中，女兒是從國際城市香港下嫁到落後的台灣，對女兒的選擇困惑不解。一名受訪者Judy說，香港女生的媽媽都反對女兒嫁去台灣，就是覺得很落後，認為就算女兒要嫁，應嫁到日本、美國；如果是嫁到台灣，倒不如嫁去中國大陸去，他們覺得中國大陸「比較有錢」。

黃宗儀分享，甚至有一位嫁到台灣南部的港妻說，她媽媽很擔心她要下鄉耕田，說「你要嫁去比大陸還大陸的地方？」，並要女婿保證不會叫女兒耕田。

港妻發現丈夫是裙腳仔

黃宗儀又表示，有些港妻後來會對台灣男生的「粉紅泡泡」破滅。如有港妻發現原來丈夫是一個「媽寶」（裙腳仔），連銀行存摺簿也在奶奶手中；也有港妻慢慢才發現台灣男生很會哄，但沒有行動力。

黃宗儀指，港妻看起來是最容易融入台灣，其實也是最不容易，因為台港在家庭生活、人情互動及職場上有很大差異，使港妻在台灣婚姻中挑戰特別大。