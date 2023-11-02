師法烏克蘭軍？台軍方擬研製兩款攻擊型無人艇　2026年投入量產

台灣國防科技研發機構「中山科學研究院」傳出為反制北京軍事威脅，將規劃投入2500萬美元經費，在自製無人靶船的基礎上研製兩款攻擊型無人艇，若能通過軍種作戰測評，預計將在2026年起量產。



「中山科學研究院」（中科院）為台灣主要國防科技研發機構，屬於台灣「國防部」監督之行政法人。主要任務為提升國防科技能力、建立自主國防工業。

有鑑於烏克蘭在反制俄羅斯的軍事行動上，多次運用可遠端遙控丶載有火藥的攻擊型無人艇，成功擊毀多艘俄軍船艦，發揮出強大的戰果，此經驗引發台灣軍方重視。有台灣政府高層人士遂對外表示，攻擊型無人載具的各項運用，已成為發展重點項目，一來可以發揮奇襲 丶反制敵軍威脅的作戰效果，二是可以大量減少人員傷亡損失，三是台灣本身就有能力進行系統整合，空中丶陸上丶水面及水下無人載具，無論是在偵察丶攻擊，及掃除地雷與水雷方面，未來將會有極大的發展空間。

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有台媒報道，中科院近日已將網站相關資料更新，其中，在已發展運用的無人靶船項目中指出：本靶船系統，為一無人海上載具，具遠距遙控、預劃航路、即時視訊傳輸等功能，含有射頻模擬器、射頻干擾模擬系統、加熱器、火焰發射器、雷達訊號反射器等裝置，具有模擬各式海上目標之射頻訊號、干擾訊號、熱輻射訊號、雷達截面積之能力，可於實兵演訓區域，以多套靶船系統搭配方式，配合專案演訓課目，模擬各式想定，以有效掌握武器性能，達到實兵演訓環境擬真、相關戰法研析及人員操作訓練之目標。

資料特別敘述，「本系統亦可配合相關無人水上載具專案，擴充雷達、武器、聲納等模組，以執行近岸防衛、攻擊、偵雷、偵潛等任務」。

據台媒消息，台灣軍方內部傳出，為反制中國軍事威脅，中科院已規劃投入新台幣8億1200萬元（約合2500萬美元）經費，規劃在2024年度起的兩年內，在已發展運用的無人靶船基礎上，研製完成兩款大小不一（載彈量也不同）的攻擊型人艇，遠端導控的距離將由現行60公里提升到70公里，攻擊型無人艇的船體結構會朝流線型丶具匿蹤功能優化設計，以充分發揮奇襲效果。

知情人士透露，中科院各式攻擊型無人機已在量產當中，攻擊型無人艇若能通過軍種作戰測評要求，預計將在2026年度起進行量產。至於攻擊型無人水下載具的研製及測評，目前已在同步進行中。