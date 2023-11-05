台灣採購逾萬具「紅隼」火箭彈　號令地面反裝甲部隊全軍演練

台灣陸軍司令部繼去年9月採購5000具紅隼火箭彈之後，今年8月再次下單，採購的數量達到5962具，預計在2025年11月底前分批交貨。兩者合計達到10962具。台灣軍方官員表示，未來無論是志願役或是義務役官兵，只要是在地面部隊反裝甲連或是相關部隊服役的官兵，都要有「紅隼單兵武器」實際射擊經驗，以強化地面部隊的反裝甲戰力。



台媒《自由時報》報道，為因應明年1月起實施的一年役期義務役士兵制度，台灣軍方已加緊生產各式戰鬥個人裝備及單兵武器系統。其中，陸軍已分兩階段向中科院採購逾萬具的「紅隼單兵武器」。

「紅隼」火箭彈為台灣國防科研機構「中山科學研究院」（中科院）研製的反裝甲單兵火箭彈，採拋棄式發射管設計，打完即可不用，在大量生產並降低成本之後，目前「紅隼」火箭彈系統一具的價格約在新台幣10萬元（約合2.5萬港元）左右。

台灣中山科學研究院研發的紅隼單兵武器，包含「反裝甲」及「攻堅」等兩類攻擊方式，提供台軍地面輕裝與支援部隊基本之反裝甲及攻堅戰力。（中山科學研究院網站）

根據公開資料，「紅隼」火箭彈具有光學瞄準、夜視功能，滿足全天候作戰需求。官兵可視任務使用「反裝甲火箭彈」或「攻堅火箭彈」，最大射程達1200公尺，有效射程400公尺，具備優越的穿甲能力，後者可突穿厚度30公分的磚牆。該款「紅隼」火箭彈目前已在台灣海巡署丶海軍陸戰隊丶憲兵及陸軍部隊中使用。

報道指稱，為因應台灣明年1月起實施的一年役期義務役士兵制度，將有數量龐大的義務役士兵加入部隊行列，並且提升官兵實戰化訓練，台灣軍方規劃，只要是在哪一類型部隊服役，官兵就要有這個部隊配置單兵武器系統的實際射擊經驗。

2022年6月2日，蔡英文在台灣海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起台製紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」。（台總統府提供）

報道引述軍方人士說法，稱配有個人攜行式（肩射型）刺針導彈的防空連，以及配有「紅隼」火箭彈的反裝甲連等部隊單位，在此部隊服役的義務役官兵，都得要有射擊相關個人武器系統的實際經驗。

此外，報道稱，鑑於憲兵負有衛戍中樞的重要任務，加上解放軍多次演練要以閃電戰術攻擊台北博愛特區（編按：位於台北市中正區，特區內包含台灣總統府、行政院等各主要部會）丶劫持政府高層官員，為強化台北衛戍區的戰備，憲兵裝步239營憲兵部隊及202指揮部快反連，得多次演練騎乘重型機車丶揹著紅隼火箭彈，在8輪雲豹甲車的護衛下，夜間機動巡行包括總統府等中央機關部會區域，以模擬中國大陸特工發動突襲後，由憲兵快速反應連官兵進行機動反制任務演練。