莫讓台灣成為蔡英文肩上的那管火箭筒

端午佳節臨近，蔡英文6月2日上午特地視察台灣海軍陸戰隊六六旅等單位。一張照片在台灣媒體和社群網站上廣為流傳，蔡英文一肩扛起台製紅隼反裝甲火箭筒，眼神肅穆帶有殺氣。隨行媒體詢問她會不會覺得重，蔡英文說「不會」，更表示「我就在試它的重量，蠻好操作的」。



據了解，這款紅隼反裝甲火箭，係由台灣「中山科學研究院」研發製造，重量約5公斤，口徑66公釐、射程400公尺、穿甲厚度40公分。台防部預計推出紅隼第二、三代反裝甲火箭，宣稱穿甲力將達50公分，可完全擊穿解放軍99式主力戰車前裝甲。

不過，蔡英文之所以說「好操作」，台灣軍事專家邱世卿一語道破了玄機：「因為裏面是空的……」。

蔡英文以台灣三軍統帥之姿，扛起未裝彈的火箭筒，既如她所言勉勵台軍「堅守崗位、守護國家」，同時也隱喻着台灣未來命運的想像。

在蔡英文政府「抗中保台」的既定路線下，與美國當前遏制中國的戰略看似「完美結合」，因此執政者把台灣的發展前景幾乎都押寶在了美國身上，甚至不惜以一切的代價，只為換來美國關愛的眼神。

然而，萊豬開放了，民眾們也無怨無悔地聽從台外長吳釗燮的指令「需體諒美國，不要添麻煩」，結果換得的是未納入引頸翹望的「印太經濟架構」（IPEF），以及對台軍售項目的轉向，還有白宮與國務院不斷澄清「一中與對台政策不變」；國務卿布林肯（Antony Blinken）的對華政策演說，也重申了「美國不支持台獨」、「更不是要引發新冷戰」。

俄烏戰爭開打以來，拜登（Joe Biden）政府拱火卻不參戰的姿態，台灣社會都看在眼裏，從而各項民調對於美國的信任度都在下探。當然，認定追隨美國這台戰車的民進黨政府不可能輕易鬆手，而美國更樂於這張緊貼於其的「台灣牌」，時不時不忘給台灣幾句温暖無比的甜言蜜語。

就像6月1日晚間，台灣官方突然說要召開一場「深化台美經貿關係重大成果」的記者會，在背板上特意並列了台灣青天白日滿地紅旗與美國星條旗，台上官員一字排開，得意地宣佈《台美21世紀貿易倡議》。隨後官媒中央社發出學者採訪稿，稱該倡議「顯示台灣地位大躍升」、「新倡議是迷你IPEF概念，重要性遠大於協助台灣加入『印太經濟架構』」云云。

台行政院6月1日晚間宣佈台美雙方啟動《台美21世紀貿易倡議》。（台行政院提供）

然而，看在民眾眼裏卻又是另一番完全不同的感受。台媒刊出快評，指倡議裏的11個議題「史上內容最空泛」，質疑「IPEF落空了，BTA、FTA也沒有，只畫了貿易協定談判前路徑圖的一個大餅？」中華經濟與金融協會副秘書長曾志超則撰文評論，直指「這樣的新倡議實在沒鳥用，宛如美國老大邀朋引伴開大會，擔心台灣嚇到來賓，不讓我從正門（IPEF）進去，老美施捨一個狗洞，讓台灣也可在邊陲地帶吆喝，過過乾癮。」戰略專家張競也在臉書（Facebook）提問，「洋洋灑灑十一點，不知牛肉在何處，問問企業可有感？」

可以看到，美國給台灣的種種承諾，就像蔡英文肩上那管火箭筒，看似能夠「保衛台灣」，結果裏面根本是空心的。唯有一項是實在的，就是要台灣提升自我防衛能力。在此之下，美國對台灣毫不避諱予取予求，包括國會議員直接在台總統府當着蔡英文面強推80億美元的波音787客機訂單。美國想把台灣複製成另一個烏克蘭，隔岸觀火利用台灣引誘北京陷入戰端、阻礙中國崛起，可是各種「口惠實不至」，反而讓民進黨政府錯判形勢，帶着整個社會繼續沉睡，從而掉進更大的認識誤區。

所以蔡英文選擇在台灣飽受疫情摧殘而民心失意苦悶的當下，在媒體鏡頭面前扛起那管火箭筒，重新凝聚起同仇敵慨、一致對外的「抗中」集體意志。火箭砲筒朝向何方，她的眼神已經流露出不言而喻的答案了。

台灣中山科學研究院研發的紅隼單兵武器，包含「反裝甲」及「攻堅」等兩類攻擊方式，提供台軍地面輕裝與支援部隊基本之反裝甲及攻堅戰力。（中山科學研究院網站）

不過，根據研製單位中山科學研究院的說法，紅隼單兵武器系列乃設計用於遭遇城鎮戰、陣地戰之建築物與碉堡等場景時，提供適當之攻擊火力。而反裝甲的戰具與戰力，本身就是運用於城鎮作戰的。換句話說，倘若戰爭開打，蔡英文所輕易舉起的火箭筒派上用場之時，已經意味着解放軍登陸成功，進到近期部分美方人士所鼓吹的巷戰階段。但關鍵問題是，台灣在戰略縱深上並不如烏克蘭，真的要打到巷戰時，等於百姓民眾都要成為肉盾砲灰，「保台」變成了「毀台」。

鞏固團結意識本是三軍統帥職責所在，但是那管「好操作」的火箭筒，其實沉甸甸地提醒着蔡英文及其執政團隊，台灣切莫自欺欺人，誤以為自己真與美國「同島一命」，卻忘了「台灣牌」不過只是美國對華博弈裏的「消耗品」。別讓台海局勢惡化到火箭筒裝彈開火之時，才是真正的「保台」之道。