台網紅Joeman、蕾拉夫妻涉持有大麻被捕　3人依毒品罪移送偵辦

台媒報道，台灣新北市刑事警察大隊接獲線報，今日（6日）上午兵分多路，分別於新北中和、新莊查獲擁有超過2百萬粉絲的YouTuber「Joeman（九妹）」及網紅蕾拉夫妻涉嫌持有大麻。警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回，警方將持續追查大麻來源。



台媒報道指，新北市警方日前接獲線報，指有知名網紅疑似涉毒，今日上午見時機成熟前往9處攻堅，先後逮捕10人，當中包括Joeman、蕾菈及其丈夫湯宇。

警方在3人住家都發現微量大麻和吸食器，Joeman坦承是在網絡購買，蕾菈夫妻則稱煙斗是在泰國購入，不清楚怎麼會帶回台灣，經新北地檢署複訊後，3人皆無保請回。

Joeman經紀人則表示「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜，謝謝大家關心。」蕾菈、湯宇的經紀人也同樣回應偵查不公開。

擁有超過259萬粉絲的「Joeman」本名翁雋明，原是職業電競賽評，後轉型成YouTuber，2018年個人YouTube頻道達到100萬訂閱。

蕾菈本名何蕾伊菈，擁有中東混血，母親是台灣人，父親是阿拉伯人。長相神似鄧紫棋的她在2018年參演了YouTube團體「反骨男孩」惡搞台版《中國新說唱》的影片，因在影片中扮演鄧紫棋而走紅，又有「小鄧紫棋」之稱。

Toyz：我不孤單

Joeman及蕾拉夫妻被捕消息傳出後，網紅Toyz也在IG發文表示「我不孤單...」。Toyz為前電競選手，曾經因為涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，其後依「毒品危害防制條例」判刑4年2月，已提出上訴。