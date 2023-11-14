台灣漁船私裝北斗衛星系統　遭台灣官方開罰沒收

台灣漁船私裝中國北斗衛星系統，引台灣基進黨呼籲徹查。台灣漁業署今（14）日表示，該系統終端設備所用頻段、設備未經「國家通訊傳播委員會」（NCC）核准，違反《電信法》第49條規定，依法罰鍰沒收器材。



台灣基進黨11月14日召開記者會指出，2018年台灣漁業署與NCC已公告使用北斗衛星終端設備違法，禁止私用及販售「北斗盒子」及「北斗海聊」通信設備。近期有台灣漁船遭查獲運毒，船上竟裝有北斗衛星定位系統，呼籲台灣政府應全面檢視漁船通訊設備，必要時應建置符合國防安全標準的版本。

對此，台灣漁業署表示，漁船使用相關通訊設備，須取得NCC核准；北斗衛星通訊業務終端設備所使用頻段及設備，未經NCC核准，屬於非法電信管制射頻器材，若擅自持有使用或輸入販賣，違反《電信法》第49條規定，可依同法第67條或第65條處罰鍰，並沒收器材。

中國自行研製的全球衛星導航系統，廣泛應用於天氣監測及漁船航運。圖為北斗衛星導航全球組網模型。（微博）

漁業署指出，NCC在2018年協調財政部關務署及海洋委員會海巡署查扣非法器材並函送NCC查處，NCC同時協請交通部航港局、內政部警政署及漁業署協助加強宣導。

另外，漁業署重申，已依據NCC提供宣導海報，結合地方政府、漁會及漁業通訊電台持續向漁民宣導，避免違反電信法事件發生。