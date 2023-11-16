台灣大選｜馬英九出手　「藍白合」達成協議　壓力到了賴清德一邊

台灣大選進入登記參選倒計時段，藍白終於達成共識，兩黨第二次政黨協商11月15日上午10點登場，除國民黨2024大選參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨參選人柯文哲參與外，還邀請前了總統馬英九見證。雙方協商逾兩個小時後，達成協議，決定綜合外界民調及藍白提供內參民調決定正副總統候選人人選。



據台灣媒體報道，藍白政黨協商第二次會議取得共識，由藍白各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公佈的民調結果，以及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點。11月18日週六上午由馬英九基金會公佈結果。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

這次藍白兩黨能最終達成合作共識，馬英九在關鍵時候發揮了重要作用，在兩黨為「侯柯配」還是「柯侯配」爭執不下，國民黨因為黨內民意壓力沒有辦法放下身段的時候，是馬英九站出來表態，支持以民眾黨屬意的「全民調」方式決定誰大誰小。

這次台灣大選，為下架民進黨，國民黨和民眾黨很難得放下歧見，願意坐下來談判。對柯文哲及民眾黨而言，這絕對是個通過寄生國民黨發展壯大的好機會，但是對國民黨而言就未必全是好處。

儘管和民眾黨合作有助於提高在野票房，對民進黨賴清德和蕭美琴組合構成一定威脅，但是此舉也意味著國民黨等於正式承認自己單打獨鬥已經不是民進黨的對手，原來台灣民進黨、國民黨平起平坐的兩黨格局，從此正式演變為民進黨一黨獨大的格局，國民黨和民眾黨必須聯手才能對民進黨構成一定威脅。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

在台獨已成台灣主流民意並且不斷向台灣年輕人擴展的情況下，民進黨的地盤越來越大，他們透過查封黨產和各種議題操作成功削弱了國民黨，為終於剷除了一個政治對手彈冠相慶，但是令民進黨想不到的是，墨綠出身，原本和民進黨光譜更接近的柯文哲，在經過多年政壇浸染及與大陸交流後，居然能和國民黨達成合作。

而藍白一旦成功合作，壓力立刻就到了民進黨賴清德一邊。

雙方共識推出聲明，藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選正副候選人，及兩黨推薦的立委候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。

在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾，必須成立聯合政府。除了防務、對外事務、兩岸由台灣地區領導人決定，其餘部會依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。另據台灣媒體報道，馬英九表示，國民黨跟民眾黨達成合作協定，為台灣政治締造新的紀錄，雙方在未來選舉跟其他方面可以互相幫忙，會依照協議全力以赴。

但是，藍白合到底能不能成功「下架民進黨」，目前還是未知數。