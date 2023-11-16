2024台灣大選｜馬英九力促在野整合 　尋求第三次歷史地位

台灣藍白到底合不合， 11月15日終於靴子落地。國民黨和民眾黨在經過兩個半小時的協商之後，就如何安排正副總統人選搭檔，達成以民調決勝負的共識。



這場趕在死線之前的重要協商在台北馬英九文教基金會舉行。協商的見證人是國民黨籍台灣前總統馬英九。民調結果11月18日由馬英九基金會公佈。

馬英九、馬英九、馬英九。毋庸置疑，促成藍白初步整合的關鍵人物就是馬英九。

藍白合協商歹戲拖棚，絕大多數國民黨大佬不出聲、不介入。唯有當過台灣總統的馬英九11月17日突然拋出震撼彈，表明支援采全民調方式決定藍白兩方總統參選人誰正誰副，獲得民眾黨總統參選人柯文哲正面回應。柯文哲還邀請馬英九做兩黨協商見證人，最後促成藍白在緊要關頭達成共識。

唯有避開多角戰，由「非綠」共推一組人挑戰民進黨的情況下，台灣才可能出現政黨輪替。馬英九做媒成功，保住非綠陣營在明年總統大選中勝選的希望。如果選前形勢、選舉結果和選後發展均對國民黨有利，馬英九有望在國民黨內尋得其歷史定位。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

馬英九至少三次尋求歷史定位

一路走來始終如一的馬英九，從執政到卸任，至少有三次大動作尋求自身歷史定位。這一次他試圖在黨內留下歷史定位，前兩次則跟兩岸關係有關。

2015年，以「不統、不獨、不武」兩岸政策為傲的馬英九距離任期將滿約半年，與中國國家主席習近平在新加坡舉行歷史性「習馬會」。

有分析認為，馬英九與習近平會面是為尋求在完成總統任期之前，在推動兩岸關係和解上留下歷史定位，而北京的目的是要給「九二共識」定錨，防止不承認九二共識的民進黨在2016年總統大選中獲勝後，引致兩岸關係重大結構性轉變。

2023年3月底，卸任七年的馬英九以祭祖之名，展開12天的中國大陸行程。儘管避開政治敏感的北京，而且還帶著一群年輕學子同行，作為第一位踏上神州大地的卸任台灣總統，馬英九的大陸行還是被賦予各種政治解讀。

台灣媒體報道，當時不止民進黨批評馬英九赴大陸是「配合中國統戰」，連國民黨基層也質疑馬英九登陸將影響十個月後的總統和立委選舉。在爭議聲中，馬英九還是堅持完成行程。有分析認為，台灣因中美對立及民進黨執政而被推到風口浪尖上的背景下，馬英九此行是為在穩定兩岸關係上謀求歷史定位。

2023年，馬英九訪問大陸12天，行程包括上海、南京、武漢、長沙、重慶，並於4月7日返回台北。(REUTERS/Ann Wang)

時隔八個月，不粘鍋的馬英九在國民黨立法院黨團的反對聲中再次力排眾議，站出來呼應柯文哲主張的全民調，給死水一灘的藍白合注入活水。在兩岸關係之外，馬英九這次試圖在國民黨內尋求歷史地位。

藍白協商達成共識，馬英九的好心情藏不住。中評社報道形容，馬英九主動在媒體面前拉起柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和國民黨主席朱立倫的手，一起拍四人握手的照片。當侯、柯、朱依序發表完談話後，馬英九頻頻鼓掌表示贊同，笑容滿面。

北京介入？

不過，馬英九一出手就神奇般讓柯文哲點頭答應，藍白合初步協商成功也引發北京介入的陰謀論。民進黨批評這是在馬英九主導下、聽命於北京的結果。有台媒還爆料稱，侯友宜陣營傳出馬英九心腹蕭旭岑於11月初赴大陸參訪，影射他與中國大陸國台辦高層見面，在他返台後，馬英九就呼應柯文哲的「全民調」，質疑他們受北京影響而介入藍白協調。

蕭旭岑反指這是個「烏龍爆料」，疾呼自己人不要打自己人，侯友宜辦公室也稱絕無此事。

儘管馬英九贊同全民調，外界從藍白最後達成的六點共識判斷，馬英九當政治媒人不但沒讓自家人侯友宜吃虧，反倒是柯文哲讓步了。

蕭美琴被預期將成為賴清德副手，國台辦發言人朱鳳蓮表示，若屬實兩人將湊成「雙獨組合」。（微博＠國台辦發布）

柯文哲讓步

藍白六點共識為：

一、由馬英九、國民黨、民眾黨，各推薦一位民調統計專家。

二、由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公佈的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。

三、雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

四、11月18日星期六上午，由馬英九基金會公佈結果。

五、藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔佐總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。

六、在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。



台媒《遠見》雜誌分析指出，在六點共識之下，整體形勢對侯友宜較有利，預估「侯柯配」的機率高於「柯侯配」。

首先，三位民調專家當中，兩位由藍營推舉，一位由柯文哲陣營推薦，比例就不相符。此外，近日的民調結果多數對侯較有利，按兩黨達成的共識，即使有幾家在誤差範圍內，也是為「侯正、柯副」組合加分，這樣的結果形同柯文哲讓步。

藍營幕僚私下分析，過去幾天有發佈民調的單位，分別是《美麗島電子報》、《ETtoday》、《聯合報》與《匯流》，前兩家的數字都是侯友宜領先，《聯合報》的雙方在誤差範圍內，若透過雙方敲定的遊戲規則來看，僅《匯流》的民調柯文哲得分，現階段形勢確實對國民黨較有利。

台灣民眾黨主席柯文哲（左）、中國國民黨主席朱立倫（右），10月30日上午在台北市市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商會議。（台灣民眾黨提供）

不過，這位藍營幕僚也提到三點變數，第一是極為不確定的內參民調，第二是柯文哲辦公室在8日提出三份民調，皆對柯文哲有利。但這三份調查的時間點，應該不在雙方約定的11月7日到17日之間，藍營會主張不做為本次分勝負的參考內容。最後是距離11月17日還有兩天，接下來會不會有新的調查、數字，藉此來扭轉結果，也有待觀察。

報道也說，在現場觀察時不難發現，當馬、朱、侯、柯四人步出會場時，後方幕僚呈現兩樣情，藍營幕僚神情愉悅，民眾黨幕僚神情凝重。有民眾黨幕僚坦言，雖然結果尚未出爐，但是高機率由柯文哲擔任副手，黨內多數人認為該走自己的路，但柯文哲內心一直很動搖，最後在關鍵時刻被說服。

柯文哲下午出席座談時，有青年提問：「你說過最討厭蟑螂、蚊子和國民黨，今天跟國民黨合作，究竟是你變了，還是國民黨變了？」 柯文哲回應稱，他今天心情不好，作為二二八事件的家屬，他很討厭國民黨，但從沒想過民進黨墮落這麼快，所以他更痛恨民進黨。

柯文哲和民眾黨穩賺不賠

柯文哲心情不好，柯文哲辦公室發言人陳智菡據報還眼眶泛紅，可見民眾黨在藍白協商中做出更多讓步。但無論藍白正副最終怎麼配，成立不到四年的民眾黨和政治素人出身的柯文哲其實都穩賺不賠。

智商超高的柯文哲應該清楚，民眾黨的黨機器動員能力遠不如百年老店，要憑自身力量在總統大選中獲勝近乎是不可能的任務。如果真的憑民調意外產生「柯侯配」，柯文哲簡直賺翻了，即便贏不了民進黨，他的政治聲勢肯定更上一個台階。

針鋒相對多時，在野兩黨終於共識整合推派。圖為國民黨籍總統候選人侯友宜（左）、民眾黨籍總統候選人柯文哲（右）。（官方臉書）

如果最後是「侯柯配」，贏了，柯文哲就是副總統，民眾黨還將是聯合政府的一員，在行政院一些部會要職上有發言權。即便輸了，柯文哲和民眾黨也能憑「藍白合」的多次協商較量，成為與國民黨並駕齊驅的政黨，下屆選舉有望更上一層樓。

對國民黨而言，這段領導層青藍不接的階段必然是難熬的。如果能躲過「泡沫化」厄運，重大轉折恐怕也要等到蔣萬安、江啟臣等中壯世代能接棒的時候才會出現。這次為爭取拿回政權而被迫與民眾黨整合，已夠慘不忍睹了。

如果侯柯民調對比結果在18日出爐後，藍白達成的六項共識沒有被撕毀，那最大贏家可能就是馬英九。關鍵是必須確保藍白合作之後，國民黨不被民眾黨蠶食，能夠繼續維持第一大在野黨的地位。

如果贏了總統大選，馬英九毫無疑問將可奠定其在黨內不可動搖的歷史定位。即便藍白組合最後敗給民進黨，至少馬英九挽救藍白破局有功，證明他作為曾經執政八年的國民黨籍台灣總統，在關鍵時刻能發揮大佬登高一呼的作用，未來在黨內勢必能壯大其政治影響力。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

