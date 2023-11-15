2024台灣大選｜陸委會：中共介選轉向枱面化　連拜登也有提醒

台灣新一屆大選明年1月登場，日前，陸委會發布中國大陸情勢報告，指中共介選力道加大，以經濟脅迫干擾選舉。陸委會主委邱太三周三（15日）表示，中共介選非常明確，從過去的低調轉向枱面化，連國際人士都關注並提醒。



邱太三表示，中共這次介選的行為非常明確，連美國總統拜登（Joe Biden）在內的國際人士都有提醒，希望北京不要介入台灣的民主政治運作。他又指，介選行為從過去比較低調、枱面下的行動，基本上都已經運用到枱面上了，無論是軍事上的威脅或經濟上的脅迫，而且更直接影響特定的總統參選人。過去數月，不論從媒體報道或是業者反映，皆能看的出來，「難道軍機騷擾是假的嗎？」

邱太三強調，中共對台威脅與介選行為，全民都應該要知道，陸委會也責無旁貸會適時提醒民眾。

另一方面，交通部預計明年3月1日解除赴陸禁團令，邱太三日前卻表示台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2000人為限，引起業界反彈。對此，邱太三回應指，基本上仍按照8月公布的方案推動，即每日限額2000人次，不過交通部屆時應也會考量業者實際需求，提報相關單位來做最後確認。

周三，邱太三出席「eye台灣win兩岸」短片頒獎典禮。（ETtoday）

日前，陸委會發布第三季中國大陸情勢報告，提到隨著選舉日接近，中共政治操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸及陸客來台觀光等議題，加大介選力度。具體行為包括將對台貿易壁壘案的調查期限延長3個月至2024年1月12日，即總統大選前一天；對富士康集團進行稅務、用地等全面稽查；禁止台灣芒果輸陸、解禁苗栗文旦輸陸操作區隔對待；嚴詞批判台灣恢復兩岸觀光旅遊的規劃，拒絕開放陸客來台。報告批評，中共種種作為顯然是出於政治動機，且企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。

另一方面，報告也提到，中共持續利用會見台灣人士，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩項前景選擇，企圖影響台灣人民投票意向。近期，中共利用福建作為對台統戰前沿角色，推動對台促融促統。