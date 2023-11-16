2024台灣大選｜賴清德稱政治無負負得正　郭辦:藍白/郭柯合不互斥

台灣總統大選總統、副總統將於11月20日至24日進行登記，台灣在野兩黨整合於15日露出曙光，國民黨與民眾黨達成以民調決勝負共識。對於「藍白合」，民進黨總統參選人賴清德16日批評兩黨硬是湊合在一起而且還公然的分贓權力，不但沒有民主精神，也不把人民看在眼裡，強調政治上沒有負負得正的事。欲獨立參選的鴻海創辦人郭台銘的辦公室則表示，「藍白合」與「郭柯合」並不互斥，在總統候選人登記截止前都有變數及談合作的空間。



賴清德表示，不管藍或白，都非台灣主流民意，推出的人選不但不能守護台灣安全，也沒有辦法提出完整的施政藍圖。他認為，民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜都不是適任的領導人，兩個不對的人，不會湊合在一起之後，不管誰正誰副，就可以成為對的一組，「在政治上沒有負負得正的事」。他又指，其競選總部本就設定一對一的對戰模式，也有信心贏得選舉，「絕對不允許親中政權拖著台灣走回頭路」。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

另一方面，柯文哲早前透露，美國在台協會（AIT）曾致電民眾黨，要求解釋在野整合過程是否有北京介入。賴清德指出，美國如果沒有證據的話不會詢問柯文哲，倒是比較罕見的是，柯文哲竟然公開的在電視上講出來，違反國際的外交慣例，從中可見柯欠缺外交訓練，也不遵守外交慣例。至於國台辦評論賴清德配駐美代表蕭美琴是「獨上加獨」，賴指出，中共對他選舉的公開批評，這是公然介入台灣選舉，強調他們這一組是最能夠守護台灣安全、守護中華民國利益的一組人；習近平如果真的跟美國政府要求，不要持續武裝台灣，倒不如先放棄武力攻打台灣。

郭台銘競選辦公室發言人陳家頤則透露，「藍白合」宣布達成共識後，她本來擔心郭台銘心情會受影響，結果完全沒有，郭台銘還一派輕鬆地聽音樂、走路運動。陳提及，郭台銘參選的目的是團結、勝選、下架民進黨，達到主流民意希望的政權輪替，所以他很清楚他的敵人就是民進黨。至於由誰輪替，陳指出，不是「藍白」合了「郭柯」就不能合，兩者並不互斥，郭陣營也沒有預設任何框架或位置，始終堅持團結是唯一勝選的方程式，在24日正副總統候選人登記截止前都要持續努力整合在野陣營。