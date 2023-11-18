台灣大選｜藍白合分歧　柯文哲主擇期再議　國民黨望24小時要結果

台灣在野政黨整合「藍白合」原訂以民調於今（18）日上午決定出總統大選組合，因民眾黨代表主張其中3份民調有問題，以及誤差範圍爭議，建議延長討論，終訂擇期再議。



民眾黨總統參選人柯文哲18日上午召開記者會對外說明，指國民黨與民眾黨針對統計誤差計算與「讓分」意見產生分歧，民眾黨難以接受。柯文哲表示，「今天不是要贏柯文哲，而是要在大選贏民進黨總統參選人賴清德」，「讓（侯友宜）3%可以，但昨天他們說要讓6%，這已經超過一般人民常識」，「等於叫我們自己棄械投降」。

柯文哲表示，如果他與侯友宜兩人民調在誤差範圍內，「我願意讓，讓3%可以，但昨天晚上要求叫我讓6%，我坦白講，今天不是要贏柯文哲，今天是大選的時候能夠贏過賴清德，真的大選的時候，賴清德0.01%都不會讓你。」

馬英九基金會18日上午公開說明並發布一份結論。結論指出，3位民調統計專家檢視，9份民調中，民眾黨代表認為其中3份有問題應排除不計，國民黨代表認為這3份沒有問題應列入採計，雙方在這3份民調是否列入採計未達成共識。

此外，3位專家檢視另外6份民調結果，若依統計誤差計算，「侯（國民黨總統參選人侯友宜）柯（民眾黨總統參選人柯文哲）配」對「柯侯配」為5比1。民眾黨代表則認為，應以民眾黨主席柯文哲一直以來主張的3%誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」為3比3。

民眾黨代表認為，雙方對於「兩黨協商共識」第3點看法存有差異，基於以上2點未達成共識，建議延長討論，擇期再議。

然而，儘管「藍白合」在解讀民調存在認知差異，但對於「藍白合」是否因此破局，柯文哲並未把話說死。

柯文哲強調，在野整合還是必要，想辦法在野整合找出一組最強候選人贏得選舉，才是他的目標，還是期望跟國民黨自己協商，「但是不要要求我們讓6%，叫我們自己棄械投降，如果這樣的話，我們跟支持者也無法交代」，讓3%都已經大家氣成這樣子，6%這哪有辦法，太強人所難，但他還是期望在野可以整合，要呼應人民政黨輪替的期望。

面對「藍白合」突生變化，國民黨智庫副執行長凌濤表示，民眾黨主戰派就是排除一切對他們不利的資料，留下對他們有利的說明，但就算如此，他們不過是跟國民黨總統參選人侯友宜打成3比3平手。凌濤呼籲民眾黨主戰派尊重真正的統計學，一千多份樣本統計誤差就是正負3%。凌濤表示，藍白還在談，國民黨希望24小時後能有最好的結果。

對此，國民黨主席朱立倫預計18日上午11時召開「國民黨回應藍白協商」記者會，親自對外界說明。