台灣大選｜藍白合民調陷分歧　朱立倫：保持溝通，國民黨隨時準備

台灣在野政黨整合「藍白合」原訂11月18日決定出總統大選組合，因民眾黨代表主張其中3份民調有問題，以及誤差範圍爭議，需訂擇期再議。

11月19日，國民黨主席朱立倫在中常會發表談話表示，雖然民眾黨有意見，但大家應尊重專業與學術，這不是他與民眾黨主席柯文哲或某人說了算，可能周三（22日）才能確認「藍白合」的工作細節。



朱立倫表示，雖然民眾黨有意見，但大家仍應該尊重專業與學術，這不是他與柯文哲或某人說了算，如果按照學者專家的說法，9份民調「侯柯配」（侯友宜、柯文哲）與「柯侯配」（柯文哲、侯友宜）是8比1，民眾黨反對採計全市話民調後，就變成5比1，但民眾黨縮小誤差統計範圍到正負1.5%，就變成3比3。

朱立倫指出，雖然「藍白合」現在有點卡關，不過還好，柯文哲亦稱藍白必須合，國民黨會隨時準備，保持雙方的溝通，也許要到周三才確認藍白合的工作。

朱立倫表示，國民黨的總目標從未改變，2024一定要重返執政，不論總統、副總統或不分區與區域立委參選人，都必須共同努力。

朱立倫感謝馬英九與柯文哲、侯友宜日前針對「藍白合」簽下6點協議，確認藍白雙方共同合作的意願。國民黨原本主張納入政黨支持度，而且國民黨領先民眾黨至少10%，但最後願意退讓，只要雙方能夠合作，就按照全民調。柯文哲也非常明確的多次表達，願意在統計誤差範圍之內，就尊重國民黨與民眾黨合作，由侯柯配出線。