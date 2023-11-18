台灣大選｜撇清未要柯文哲讓6%　朱立倫：統計誤差不是我發明的

台灣在野陣營整合民調協商破局，國民黨與民眾黨在「誤差範圍」認定上有落差，國民黨主席朱立倫今（18）日表示，民眾在15日都知道藍白要合了，這是一定要做的，現在只是決定搭配搭擋「小小的爭議」；按照目前有三種結果，若採計9份民調那是侯柯配比柯侯配8比1，如果只採用6家民調，按照統計誤差結果，是5比1，按照民眾黨認定的是3比3，希望盡快坐下來，化解爭議，組成團隊，共同打拼。



針對民眾黨對民調解讀與算法不一樣，朱立倫稱，不用特別更改遊戲規則，對比就是與對手比較，互比就是侯柯、柯侯，他一直都很尊重專業。

朱立倫表示，各界原本都期待今天有圓滿結果，但歷經4個多小時學者專家討論，三方針對7日到11日總共有9份對比式民調討論，這也符合15日跟柯文哲、侯友宜、馬英九與他四人見證下簽下的六項協議，當時第3點，就是「統計誤差範圍內」，由侯柯配贏一點，這個非常清楚。

柯文哲18日舉行記者會，說明「藍白合」民調解讀分歧，協商延期始末。（中時新聞網截圖）

至於什麼叫統計誤差，朱立倫解釋，他本身是教授，他特別把統計誤差的公式跟柯文哲明確說明，統計誤差是要看樣本數多少，若1068份就是正負3%，若2000份左右是正負2.2%，若3000份正負1.7%，他當天跟柯文哲講不要再討論讓3%、5%，就尊重統計結果，「只要在統計誤差範圍內，這叫平手，那平手狀況柯文哲也說由侯柯勝出」。

朱立倫強調，當時藍白談的共識就寫了「統計誤差」，他也非常詳細講的柯文哲聽，後來柯文哲在幾次談話中都講在統計誤差範圍內接受侯柯配，這都很清楚。

「統計誤差不是我可以發明或改變」，朱立倫表示，從來沒有要柯文哲讓6%這件事，是用統計誤差內，由侯柯配得一點，三位專家包括民眾黨代表也不敢否認統計誤差的這個事實，但仍堅持柯文哲講的是3%，也就是是正負1.5%。

11月15日，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

朱立倫表示，「在統計學上樣本數要擴大就可以正負1.5%，但若沒有，硬要用1.5%，就不是統計學，而是人工抽樣的誤差」。

朱立倫也出具9份民調，指若全部採計，侯柯配比柯侯配是8:1，但民眾黨不希望採計三份民調，若先擱置這三份，六份民調是5:1，若依照民眾黨的誤差標準，則是3:3。

朱立倫認為，現在只是「小小的爭議」，民眾15日都知道藍白合了，這是一定要做的，現在只是決定搭配搭擋，希望盡快坐下來，化解爭議，組成團隊，共同打拼。