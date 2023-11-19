藍白合破局？柯文哲：用民眾黨總統候選人身分拼戰到底｜台灣大選

台灣在野政黨整合「藍白合」引發國民黨和民眾黨爭執，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今日（19日）在誓師大會上表示，會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拼戰到底。



據台媒報道，民眾黨19日在新北市的板橋體育館舉行「TeamKP誓師大會」，現場聚集大約4000多名支持者。柯文哲表示，最近局面看起來很混亂，但是他要向大家保證，他的內心依然非常鎮定，看到這麼多人關心台灣的未來，就知道改變已經發生。

柯文哲說，當然很多人的內心還是有疑問，到底藍白合不合？柯文哲稱，台灣的前途由人民決定，這才是民主的核心價值，他不會違背民意。

柯文哲稱，他要盡最大的力量，讓台灣繼續向前，絕對不能走回頭路，為了終結人民的痛苦，會釋出最大的善意，團結一切可團結的力量，但是會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分，拼戰到底。

國民黨文傳會主委林寬裕對此回應稱，藍白合到現在只剩臨門一腳，國民黨一定會展現最大的誠心、耐心及同理心，敞開大門，持續和民眾黨進行最後階段協商，回應大多數台灣民眾的心聲，完成政黨輪替。

據早前報道，朱立倫稍早前表示，雖然民眾黨有意見，但大家仍應該尊重專業與學術，這不是他與柯文哲或某人說了算，如果按照學者專家的說法，9份民調「侯柯配」（侯友宜、柯文哲）與「柯侯配」（柯文哲、侯友宜）是8比1，民眾黨反對採計全市話民調後，就變成5比1，但民眾黨縮小誤差統計範圍到正負1.5%，就變成3比3。

朱立倫指出，雖然「藍白合」現在有點卡關，不過還好，柯文哲亦稱藍白必須合，國民黨會隨時準備，保持雙方的溝通，也許要到周三（22日）才確認藍白合的工作。