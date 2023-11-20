蕭美琴是誰？首名被大陸兩次點名制裁｢台獨頑固分子｣　被禁入香港

民進黨總統參選人賴清德周一（20日）正式宣布，邀請台灣駐美代表蕭美琴成為他參選2024台灣總統大選的搭檔。現年52歲的蕭美琴是台美混血兒，曾任台灣前總統陳水扁的隨身翻譯，其後成為首位台灣女性駐美代表，卻同時是首名被大陸兩次點名制裁的「台獨頑固分子」。



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出生於日本神戶的台美混血兒

根據公開報道，現年52歲的蕭美琴是台美混血兒，父親是曾任台灣本土派基督教長老教會「台南神學院」院長的台灣牧師，母親則是美國人。蕭美琴出生於日本神戶、成長於台南，中學畢業後赴美求學，先後取得美國歐伯林學院東亞研究學士、哥倫比亞大學政治學碩士。

蕭美琴在台灣的政治生涯始於26歲回台後出任民進黨國際事務部主任，2000年台灣首次以民主方式進行政黨輪替，蕭美琴擔任時任總統陳水扁隨身翻譯及總統府顧問。

蕭美琴2001年起投入立委選舉，曾任職四屆立法委員，其中最亮眼的一役為在2016年在國民黨鐵票區花蓮擊敗前國民黨立委王廷升，並創下民進黨首次在花蓮選舉過半的奇蹟。

蕭美琴是台美混血兒，圖為其舊照。（蕭美琴FB）

與蔡英文同為愛貓人士 曾自比「戰貓」

有台媒報道指，民進黨於2008年失去政權，蔡英文在民進黨一蹶不振的情況下接任黨主席，邀請蕭美琴擔任黨主席特助，兩人因為愛貓而建立好交情。

不過蕭美琴於2020年立委選舉輸給前花蓮縣長傅崐萁，隨後任台灣駐美代表至今，也是

首位台灣女性駐美代表。

任職台灣駐美代表期間，蕭美琴曾自比為「戰貓」，以對應被部分人指為「戰狼」的中國大陸外交官。她曾說，「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。

台灣駐美代表蕭美琴。（Facebook@蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

遭大陸兩次點名制裁 被指為「台獨頑固分子」

不過，蕭美琴一直被北京抨擊為「台獨」分子，更是首名被大陸兩次點名制裁的「台獨頑固分子」。去年8月，時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸宣布的7名「台獨頑固分子」制裁清單中就已包括蕭美琴，當時蕭美琴更名列第一。大陸宣布禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

今年4月，台灣的總統蔡英文與美國會時任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，大陸再宣布對蕭美琴實施類似制裁，指蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。

民進黨總統參選人賴清德宣布副手搭擋為台灣駐美代表蕭美琴。（賴清德FB）

國台辦：「雙獨組合」「獨上加獨」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在11月15日回應蕭美琴成為賴清德副手的傳言時表示，若傳言屬實，賴清德配蕭美琴將湊成「雙獨組合」、「獨上加獨」。

朱鳳蓮表示，賴清德、蕭美琴湊成「雙獨組合」、「獨上加獨」，對台海形勢意味着甚麼，對台灣老百姓的身家性命意味着甚麼，對台灣的前途命運意味着甚麼，「我想每一位台灣同胞都很清楚」。

在香港議題方面，蕭美琴去年曾在接受美媒專訪時表示，北京在香港實施「一國兩制」，但香港基本權利倒退，言論、結社與新聞自由遭到剝奪，「這不是台灣人民想要的」。