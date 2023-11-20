台灣大選｜ 柯文哲尚未關死大門 　 「藍白合」仍有最後機會

「藍白合」陷入僵局，對民調「誤差範圍」認定與國民黨談不攏（民眾黨主張誤差範圍值為3%，即正負1.5%，國民黨主張的誤差範圍為6%，即正負3%），只是原因之一，更重要的是柯文哲有自己的政治考量。主要包括兩個方面：

第一，柯文哲對民眾黨粉絲對「藍白合」的反對態度估計不足，需要做出姿態，對粉絲有個交待。柯文哲的粉絲成分比較複雜，一類是所謂真正的「白色」力量，他們屬於政治光譜中的中間地帶，這部分人對「候柯配」並不特別反對。

柯粉中還有另外兩類，一類是藍綠都討厭的偽「白色」力量，之所以加個「偽」字，是因為他們其實都有自己的政治光譜，並非真正的白色；一類是從柯文哲是深綠時，就開始追隨他的小綠。這兩類才是主力。

這兩類人，支持柯，卻沒有柯「借國民黨這隻雞生民眾黨的蛋」的現實主義與政治遠見。他們要麼接受不了「候大柯小」，要麼根本不願與藍營國民黨合作，如果柯文哲硬要違着這兩類粉絲的意願行事，那麼他們很可能會從柯營出走，要麼不參與投票，要麼回到民進黨陣營，這樣不僅會傷到民眾黨自身，還會造成「藍白合」一加一小於二的結果。

15日兩黨達成合作協議後，後兩類，特別是最後一類柯粉反應特別強烈，柯文哲達成協議後上電台節目與粉絲互動時落淚，就是為這部分人落淚。從政治需要的角度，即便柯文哲「相忍為國」，願意為了大局做出讓步，也不能輕易向國民黨妥協，他必須擺出一個姿態，給這部分追隨者看。

柯文哲18日上午召開記者會，對外說明「藍白合」民調解讀共識難尋始末，但仍稱「在野整合還是必要」，為「藍白合」留下機會之窗。（中時新聞網截圖）

第二，以民調「誤差範圍」為藉口，進一步向國民黨提高要價。

回顧「藍白合」這一路以來的進展就可以發現，國民黨雖然在地方上尚有龐大的基本盤，民眾黨雖然居於相對弱勢，但是柯文哲光腳不怕穿鞋的，仗着自身民調比侯友宜高這一相對優勢，捏準了藍白一旦達不成合作國民黨就可能進一步弱化蒸發的軟肋，處處卡着國民黨的脖子放話，對朱立倫、侯友宜等各種羞辱，為的就是能從合作中得到更多好處。

他甚至還想來個一步登天，自己登上大位，同時把國民黨當成民眾黨的政治養分，徹底消化吸收掉國民黨。這次拿到民調進行權力分贓談判是雙方達成合作意向後的第一次重要談判，以柯文哲的精明，絕不可能放過這個討價還價機會，必然會以民調為基礎，進一步向國民黨提高要價。柯派黃珊珊出面與國民黨談，這個用意非常明顯。

所以，儘管藍白合目前陷入僵局， 柯文哲在19日舉行的造勢大會上發誓會以民眾黨總統候選人身份拼戰到底，但是他也沒有明確表示「藍白合」已經破局，而且他還強調說，要給他一點時間。國民黨方面對此也沒有關死大門。所以，藍白合會不會破局，答案就在柯文哲說的「一點時間」裏，還有最後幾天，先不用着急下"破裂」的結論。

這次藍白合是台灣民主歷史上第一次由在野的兩黨達成合作協議向執政黨發起挑戰，雖然在德國、日本等有前例可循，但是在台灣選舉史上是第一次，而且雙方又非傳統合作夥伴，不可能一帆風順，必然會有一些波折。從國民黨和民眾黨面臨的情勢看，兩黨必須合作才能打贏選戰，從兩黨的現實需要和分別擺出的欲拒還迎的姿態看，雙方還有合作機會。