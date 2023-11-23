2024台灣大選｜72歲前民主黨區議員徐百弟　首以港人名義選立委

台灣明年1月舉行新一屆總統及立委選舉，今屆首有人士以港人名義參選立委，為72歲的前民主黨籍香港區議員徐百弟。



徐百弟將以台灣維新黨名義，參選新北市第一選區（淡水林口泰山八里三芝石門）立委。據了解，其為土生土長的香港人，自1994年在香港做黃大仙區議員17年，2021年在台灣取得身份證。

近日，他接受美國自由亞洲電台（RFA）採訪，表示自己明知當選是「不可能的任務」，但仍硬著頭皮參選，只因希望乘選舉熱度，讓港人定居議題再被關注，並透過解說化解台港矛盾。

他解釋，誤解及矛盾所指的是港人申請定居時被「加監」的問題。包括很多港人在投資移民過程有好多不好的操作，令台灣人在這方面有很強的態度、反感。但被政府將以前的行為，覆蓋之後的人。「我們並不只是搶資源，吃社會福利，我們本來可以有很多貢獻。」

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值得一提的是，徐百弟曾在Youtube分享對台灣民主的看法。他認為，台灣很流行「愛台」及「賣台」的說法，但這都是很不好的言語，「為什麼對方一定賣台呀？只有你是愛台呀？如果你愛為什麼天天在講呢？你吃飯你會每天每個時間講吃飯嗎？你不會啊！吃飯就自然的事實自然的事情啊。自然的事情為什麼你要不停地談、講？就是因為你心裏有鬼，你有鬼你才會不停地談」。