藍白合破局？在野5領袖公開互相指責　場面火爆又尷尬｜台灣大選

台灣總統大選登記將於11月24日截止，台灣在野力量整合仍未有進展。23日（周四）下午民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九與國民黨主席朱立倫在台北君悅飯店公開會面，談論1個半小時後不歡而散，期間更出現多個爭執和尷尬場面。



五人會前握手致意。（《聯合報》）

綜合台媒報道，5人的公開會面出現多個爭執和尷尬場面。首先在開場前，侯友宜、朱立倫、馬英九早早在會場台上坐著，但郭台銘方面的發言人黃士修要求侯友宜一人獨自上去酒店房間內與郭台銘、柯文哲談，國民黨智庫副執行長凌濤這時拿起咪高峰稱決不做密室協商，要開大門走大路，兩邊代表火爆開罵。尷尬場面維持了20分鐘才等到郭柯兩人進入會場。

郭台銘稱馬朱為「重量級的不速之客」

5人齊聚後，郭台銘致詞表示，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到侯友宜還帶了馬英九和朱立倫，郭台銘要求馬朱2人表明今天的角色。侯友宜一度想拿咪高峰發言，但被郭台銘打斷，要求朱立倫回應，郭台銘更形容馬英九、朱立倫為「重量級的不速之客」。

侯友宜在會中唸出柯文哲傳給他的短訊，並提到柯文哲稱郭台銘需要找一個理由退選。（《聯合報》）

侯友宜公開柯文哲私人短訊

此外，侯友宜在會中唸出柯文哲傳給他的短訊，並提到柯文哲稱郭台銘需要找一個理由退選。此舉令柯文哲不滿表示，雖然他同意，但把私人短訊拿出來唸，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。2人在現場爭論，場面尷尬。

在中場休息後，郭台銘沒有再返回現場。後來，郭台銘的發言人黃士修提及，盼望藍白雙方不要在民調糾結，就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月份的十幾份民調；此話一出，朱立倫隨即反擊稱，千萬不要污辱5月份的民調。郭台銘早前參加國民黨總統初選，但未獲提名，國民黨最終徵召侯友宜參選，郭台銘其後獨立參選。

柯文哲神情凝重。（《聯合報》）

國民黨：馬英九、朱立倫、侯友宜受到很大屈辱

侯友宜方面事後舉行記者會，國民黨發言人表示，在下午會談，馬英九、朱立倫、侯友宜都受到很大屈辱。針對藍白合有沒有破局，發言人表示，會堅持到最後一刻，不到最後一刻，國民黨不會放棄。

國民黨要等到甚麼時候？發言人表示，國民黨24日下午將召開中常會，核備侯友宜副手搭檔人選，中常會召開前就是最後的期限。

柯文哲24日將登記參選

柯文哲辦公室方面稍早公布柯文哲24日行程，柯文哲24日上午11時將與副手前往中央委員會登記參選。柯文哲的競選總幹事黃珊珊表示，柯文哲24日一定會前往登記參選，但對於副手人選不願鬆口。