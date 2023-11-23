「藍白合」淪肥皂劇　政黨私利玩死台灣民主？

2024台灣總統大選，即將於11月24日17時截止登記。民進黨賴清德與蕭美琴的「賴蕭配」已在21日拔得頭籌，從容率先完成登記。至於台灣在野陣營的國民黨、民眾黨、郭台銘，於登記進入倒計時階段仍在「大亂鬥」，還在台北市高級的酒店公開上演駁火鬧劇，令全台民眾看傻了眼，更令台灣民主元氣大傷。



展現台灣民主最醜陋的一面

面對登記截止時間逼近的壓力，23日上午伊始，民眾黨柯文哲陣營與國民黨侯友宜陣營相互「鬥法」，前者選擇到郭台銘家中會商「結盟」，後者則要求到馬英九基金會會商。已成盟友關係的柯郭在下午拋出了第三地「君悦酒店」協商的方案，侯友宜與馬英九、國民黨主席朱立倫於16時30分驅車抵達，三方除了會前大合影還保持笑容外，隨即在各家直播鏡頭面前「開撕」，感恩夜淪為「無言結局」。

柯侯雙方各執一詞，柯營宣稱要的是「最強的組合」，而侯營則不斷強調「最強的團隊」，你來我往，互不相讓。侯友宜甚至在柯文哲的首肯下，當場唸出此前互發短信的內容，卻遭柯反諷是「名嘴側翼做的事」。郭台銘則以「主人」身份，不斷敦促侯柯郭三人另室協商，還稱馬英九與朱立倫為「重量級不速之客」。而壓垮這場會面的最後一根稻草，則是郭台銘發言人黃士修重提國民黨初選民調往事，惹來朱立倫嚴詞反駁，隨後藍營的侯、馬、朱即行離場。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悦酒店舉行會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

這場將近兩小時的台灣在野會談，儘管各方言詞「相敬如賓」，事實上交鋒中完全流露出各自的政治算計。郭台銘不願意被邊緣化，跳出來租借高級酒店展現其「財氣」實力；而柯文哲與侯友宜所執着的「最強組合」或「最強團隊」，說白了，就是在爭執誰當正位，互不相讓。這群宣稱代表台灣多數民意的政治「領袖」們，把民主選舉最為醜陋的一面揭了開來，不是買票或賄選，而是把內心深處對政治權力和位置的渴望，透過鏡頭傳達給了全台民眾。所謂的「團結為台灣」都是空話托詞，「頭頭」們想的都是贏得大位後的權力資源分配，從而相爭到最後一刻，相爭到連臉面丟盡也在所不惜。

下架民進黨與戰爭和平選擇

這當然不是台灣民主選舉史上的首次肥皂劇，「兩顆子彈」、「親吻土地」等等再灑狗血的劇碼都登場過，但唯獨這一次，台灣民主被玩到苟延殘喘、氣若游絲。而聲稱一定要完成「政黨輪替」的一眾「頭人」們，卻早已被私心蒙蔽，人人口中大談「台灣的未來」，卻不知自己正在親手一刀一刀戕害台灣的未來。

眾所周知，2024台灣大選的意義，對於台灣社會來說，是多數人希望「下架民進黨」；對於台灣未來來說，則是一場戰爭與和平的選擇。日前「品觀點」發布最新民調，無論是「柯侯配」或「侯柯配」支持度均領先民進黨的「賴蕭配」；值得注意的是，該民調還顯示，倘若藍白整合成功，約有15.3%賴清德的支持者，會轉向支持侯柯配。

11月22日下午，台灣多個民間團體組成的「兩岸和平發展論壇」，針對「藍白合」陷入膠着，以及島內六成以上要求「下架民進黨」的民意，號召群眾前往台灣民眾黨及國民黨中央黨部表達民間期盼兩岸和平、迫切促成「藍白合」的關切，並向兩黨遞交代表民間企盼聲音的呼籲聲明。（主辦單位提供）

此外，台灣民間團體組成的「兩岸和平發展論壇」，則在22日下午先在台北中正紀念堂發表聲明，呼籲「藍白合」以挽救台海危機，並分別到國民黨與民眾黨黨部遞交聲明。他們說，要是藍白不合，等於是保送「台獨戰車」，將台灣帶向險地絕境，「下架民進黨是台灣社會對於危難時刻與兩岸和平的迫切焦慮與要求」。

上述兩個意義眾人皆心知肚明，但卻可能在政黨利益的劫持下，化為泡影。台灣老是想當國際的模範生，可是師心自用的政客們，又總是把台灣帶向與世界潮流背道而馳之路。這個「起火的世界」，總還是有一股力量在試圖滅火與彌合，中美大國角力再怎麼激烈，兩國元首與高層官員還是維持着對話的態勢；加沙（又譯加薩）人道危機升温，也激起阿拉伯國家攜手面對。兩相對照，本應以人民至上的民主選舉，在台灣竟被政客玩成分裂再分裂、對立再對立的肥皂劇，沉淪至此，令人不勝唏噓。

對於台灣人攸關生死的問題

台灣在野陣營的對手已經好整以暇、整裝待發，他們代表的不是其支持者口中「台灣的美（琴）（清）德」，而是一台可能連美國都拉不住的「台獨戰車」。「賴蕭配」如果在2024年大選勝出，他們有可能成為比2000年阿扁還少數的政府，但「台獨」的意志、欲望與傾向卻可能比任何一任民進黨政府都要強烈，這正是2024年台灣這場大選的生死存亡的重要性所在。

一個極有可能不代表多數民意的少數政府，在接下來的兩岸關係中將意味着什麼？北京在中共二十大前，已經反覆重申「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」。據路透社報道，其引述匿名美國官員稱11月15日三藩市（舊金山）的習拜會上，習在談完和平統一訴求後，對拜登（Joe Biden）再指出了「在一些條件下可能使用武力」。

11月23日民眾黨總統參選人柯文哲邀請鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜在台北君悦酒店公開會面，郭台銘辦公室在會議室外設置「總統、副總統選舉登記截止日」、與「藍白郭會談表定開始時間」兩台倒數計時器。（聯合新聞網）

習拜會後，中國前駐美大使崔天凱受訪時也表態，指中美關係過於複雜，必須首先承認台灣問題是一個「對於中國人而言生死攸關的問題」、「沒有退讓餘地」，只有這樣才能取得真正的進展。

換言之，中美之間的大國博弈，台灣和戰已是雙方擺在談判桌上關鍵中的關鍵。如同崔天凱所言，台灣問題攸關中國生死；那麼作為當事人的台灣，又要如何能夠置身事外呢？「台獨工作者」與「台獨戰貓」的組合如因在野分裂而登上台灣大位，不正是攸關台灣生死的第一道且最迫切的命題？

「藍白合」這齣淪為肥皂劇的政治大戲，即將在24日劃下句點，國民黨與民眾黨已在23日晚間宣布翌日將推出各自的副手人選。可是台灣何去何從的問題並不會因此跟着劃下句點，反而成為迅速升温的重要課題。

郭台銘陣營在君悦會談現場擺上了兩台倒數計時器，一台是「正副總統選舉登記截止日」，另一台是「藍白郭會談表定開始時間」。事後來看，這兩台倒數計時器宛如象徵着台灣民主的生命，會否將隨着不等人的時間滴答流逝，宣告被政客們爭權奪利的私心帶入壽終正寢的倒計時？