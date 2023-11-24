台灣大選｜藍白合破局！侯友宜今登記參選總統　宣佈副手趙少康

台灣在野整合23日齊會「君悅會談」不歡而散，國民黨今（24）日上午召開中常會，總統參選人侯友宜宣布副手搭檔為中廣董事長趙少康，會後2人將前往「中央選舉委員會」，登記參選2024年正、副總統。



侯友宜23日與鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲會面，討論整合，但沒達成任何共識。由於台灣「中央選舉委員會」受理總統、副總統候選人登記時限到今天，國民黨上午11時召開中常會，宣布侯友宜副手人選為趙少康。侯友宜則預計在上午11時45分到中選會登記參選。

事實上，在「藍白郭」在野整合23日會談幾近破局後，國民黨與侯友宜陣營方面23日晚間對於副手人選都三緘其口，但今天上午即爆出黑馬人選，也就是中廣董事長趙少康，趙少康也於一早10時30分現身國民黨中央黨部。

2023年7月3日，國民黨總統參選人侯友宜（左）接受趙少康（右）專訪時表示，他接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文污名化的九二共識。（Facebook／侯友宜）

趙少康1950年生，過去擔任過2屆台北市議員、3屆立委、環保署長，1993年脫離國民黨另創新黨，為首任新黨全國委員會召集人，1994年擔任立委期間參選台北市長落敗。

後來趙少康逐漸淡出政壇轉入媒體界，先擔任飛碟電台董事長，後又收購國民黨黨營的中廣公司，現為中廣董事長，但趙少康始終沒有完全與政壇脫離，2021年成立國民黨次級團體「戰鬥藍」，成為「戰鬥藍」領導人物。