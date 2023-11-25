柯文哲副手吳欣盈出身台灣｢五大家族｣　曾提愛馬仕包關心貧富差距

民眾黨總統參選人柯文哲11月24日宣布副手搭檔，為原擔任民眾黨不分區立委的「新光集團千金」吳欣盈，兩人在截止日完成登記參選。吳欣盈出身台灣「新五大家族」之一的新光吳家，搭檔參選無疑添具話題性，其背後攜帶雄厚的政商人脈，也引起獲柯文哲雀屏中選，是為「帶資進組」的討論。



11月24日，柯文哲正式登記參選，並宣佈副手為民眾黨不分區立委吳欣盈出任。（民眾黨提供）

吳欣盈2019年獲得民眾黨提名為不分區立委，時至2022年11月才正式遞補宣誓就職。彼時，首度登上立法院質詢台的吳欣盈，便因手提黑色愛馬仕凱莉包，身穿三宅一生深藍色經典壓紋套裝，關心貧富差距議題，引發不小討論，不少網民認為這樣的扮相與姿態談貧富差距，實在諷刺。柯文哲當時曾出面緩頰，回應稱「難道質詢貧富差距，就只能穿補丁衣？」儘管只是一日的政治花絮，卻已可探知吳欣盈的出身與風格並不平凡。

吳欣盈是台灣輿論口中的「新光（集團）長公主」，為台灣「新五大家族」之一、新光集團創辦人吳火獅之孫女，吳東進之長女；母親許嫺嫺，為台灣太子汽車集團創辦人許勝發次女，典型企業家聯姻出身。

台媒捕捉到吳欣盈手持愛馬仕凱莉包畫面，在網絡上流傳。（圖／TVBS資料畫面）

現年45歲的吳欣盈在美國出生、長期受美式教育洗禮，於英國美林證券工作3年後，吳欣盈被爸爸吳東進叫回台灣，從董事長特助做起，開始走上接班之路，歷任新光人壽副總、新光醫院副董、新光慈善基金會執行長等職。但她的接班之路波折不斷，回台沒多久，便遇上金融海嘯，新光人壽還踩了次級房貸地雷。

在個人感情與婚姻方面，吳欣盈與台灣傳統五大家族之一「板橋林本源家」長公子林知延豪門婚變的新聞則最為人所知。

細數台灣「五大家族」，傳統以清末延續日本統治時期，一直到戰後，台灣地方上曾顯赫一時的基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家、高雄陳家為主；爾後，隨台灣自2002年啟動金融改革，各大金融控股公司紛紛成立，民間多以台灣前五大財閥，即台塑王家、遠東徐家、國泰與富邦的蔡家、和信與中信的辜家，以及新光與台新的吳家，統稱為台灣戰後「新五大家族」。吳欣盈的「千金之名」由來於此。

新光金控成立於2002年2月19日，圖為位在台北車站旁的新光人壽保險摩天大樓，是台北市知名地標。（新光金控官網）

根據吳欣盈擔任立委期間出具的財產申報資料，其個人持有新光金控股票59張，以目前市值約53萬元（新台幣，下同），其餘個人投資還包括，如盈事業150萬元、盈盈投資5570萬元、東盈投資38.5萬元、亞絃睿飾品400萬元、新勝股份有信公司2000股，以及台灣新光實業8000股，勝麗股份有限公司22股。盤點帳面數字，加起來已逾億元新台幣。

而吳欣盈背後的吳家作為台灣戰後「新五大家族」，現分掌台新與新光等二大金控，市值分別為2699.55億元與1402億元。單單新光集團旗下企業即涵蓋紡織、合成纖維、瓦斯、建設、保全、電腦、金融保險及醫療等領域，台灣高知名百貨「新光三越」即屬新光集團與日本三越百貨合資經營所有。

新光三越百貨在台灣共有15間分店，2022年以市占率21.1%蟬聯台灣百貨業營業規模第一。（Facebook@信義區三兩事）

在吳欣盈確認擔任柯文哲副手後，有台媒報道，新光吳家從新竹起家，和同樣是新竹出身的柯文哲，具「人親土親」的地緣關係，吳家第二代在吳東昇（吳欣盈叔叔）從政期間，在政治立場上也相對支持以李登輝為首的本土派，不過在2019年民眾黨成軍之後，身為「新光長公主」的吳欣盈被列入不分區開始，新光集團開始對民眾黨提供政治獻金。

報道指稱，根據台灣監察院申報資料，由吳欣盈母親、許嫻嫻擔任負責人的企業，包括「開達股份有限公司」董「茂宸股份有限公司」之董監事，包括吳玫芬、陳貴英、陳憶華、黃郁淇、李佩珊等人，過去二年一共捐給民眾黨144萬元。除此之外，吳東昇家族投資公司董事吳惠文與劉雅靜，在去年台北市議員選舉，也曾捐政治獻金給民眾黨候選人陳思宇。

事實上，不論是台灣「舊五大」還是「新五大」家族，過去並不乏參政者，但參選層級至台灣正副總統位階，吳欣盈這次則是搶得了頭香，自然成為台灣媒體、輿論關注焦點。

從選舉角度分析，柯文哲擇吳欣盈為副手，確實有其加分效果，包含年輕、女性、優秀學經歷，以及嫻熟國際事務與金融背景豐厚等，都是副手的加分項，有望為民眾黨衝刺年輕、都會、女性和高學歷族群選票。但柯文哲從一介素人參政迄今十年，多次喊出「終結台灣財團利益」，數年來屢屢抨擊國民黨、民進黨與台灣財團之間的利益糾葛、盤根錯節，如今挑選家世背景「不一般」的吳欣盈搭檔競選，引輿論非議也無可厚非。

在台灣在野整合由「藍白合」急轉「藍白恨」，難堪破局後，柯文哲狹新生政黨與個人魅力領袖特質，搭配家大業大、現代女性的吳欣盈，接下來會端出何種政見與話題，在今屆總統大選進一步刺激傳統兩大政黨與選票版圖，可謂未演先轟動，相當值得期待。