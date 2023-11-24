台灣大選| 柯文哲走財閥路線 搭檔「新光公主」角逐大選

進入台灣大選登記最後一天，隨着藍白合宣告破裂，柯文哲的競選搭檔也正式曝光。民眾黨立法委員、有「新光公主」之稱的吳欣盈以民眾黨副總統候選人身份亮相，和柯文哲一起到中選會完成登記。

吳欣盈今年45歲，在幾組候選人中年齡最小，有豐富的海外學習和工作經歷。在美求學時，吳欣盈曾於美國國家廣播公司記者團隊工作，在英國留學期間，擔任過保守黨副黨魁彼得·萊利的選民服務與政策研究助理。畢業後，曾任倫敦美林投資管理公司投資分析師、英國公益慈善協會董事、美國公益慈善商場國際董事、世界經濟論壇青年全球領袖成員等職。柯文哲在向媒體介紹吳欣盈時表示希望借重吳欣盈的金融與國際專長。

不過，人們更關注的其實是吳欣盈家族的商業背景，以及這一人選對柯文哲在選舉中有何補益。

在加入民眾黨從政之前，吳欣盈為台灣新光人壽慈善基金會首席執行官、新光人壽保險公司副總經理、台灣工商企業聯合會監事。是新光集團第三代千金，集團創辦人吳火獅之孫女，現掌門人吳東進之長女。母親許嫺嫺，為太子汽車集團創辦人許勝發次女，妹妹吳欣儒，為新光銀行副董事長，弟弟吳昕東，任新光保全董事長。這樣顯赫的家世，為吳欣盈從政提供了強大支持，於民眾黨柯文哲來說也非常關鍵。

選舉需要大量資金投入，這個人們並不陌生。這次大選登記的三組候選人中，民進黨有執政優勢財大氣粗，後面有大把台灣商界支持，根本不愁資金問題。

台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）外交表現亮眼，成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。（聯合報）

國民黨雖然這些年被民進黨卡着脖子清剿黨產，日子一度過得非常艱難，但是瘦死的駱駝比馬大，相對於剛成立不久的民眾黨，仍然算是有一定財力。柯文哲當初找郭台銘、侯友宜合作，人們認為一個很重要的原因就是選舉資金問題。

藍白合宣告破裂後，柯文哲亟需解決的就是競選資金問題。因此，柯文哲翻遍口袋裏的幾位副手備選名單，除了吳欣盈，還包括前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮、台北市前副市長鄧家基、被列入民眾黨「不分區」名單的黃珊珊、郭台銘的副手搭檔賴佩霞等。最後要麼是對方意願不高，不肯和柯文哲搭檔，要麼是柯文哲覺得不能幫自己補上選舉資金這個板塊，最後選擇了具有財閥背景的吳欣盈作為選舉搭檔。

財閥政治在世界各地都存在，在實施選舉政治的東亞國家尤其明顯，像日本、韓國、泰國等都是如此，一些沒有實施選舉的國家，也存在事實上只是較為隱蔽的政經結構。此一社會現象主要是政治需要資金加持，資本也需要與政治聯姻尋求商業機會與安全感。台灣進入民主化的時間不長，但是財閥政治也開始有逐漸成型之勢。