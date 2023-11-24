台灣大選開跑了，也結束了

11月24日是台灣大選登記截止日，民眾黨總統參選人柯文哲偕副手吳欣盈，國民黨總統參選人侯友宜偕副手趙少康，先後前往「中選會」完成登記。昨（23）日傍晚在台北君悦酒店上演了「分手擂台」後，就像郭台銘最後所言：「別忘了明天太陽依舊從東邊升起」，折騰了一個多月的「藍白合」宣告破局，各組陣營人選底定，大選鳴槍起跑。



不像昨日台灣在野頭人們在高級酒店會場上的臉色鐵青，民眾黨與國民黨趕在壓線截止前最後一刻推出自己的副手組合，雙雙流露出終於做自己的一派輕鬆面容。說明了外界期待的「藍白合」，終舊只是逢場作戲的虛晃一招，戲中不管是主角還是跑龍套的，人人彆扭又混身不自在，異夢的兩組人馬硬要同床，終舊還是得殊途不同歸。

今天的藍營與白營，恢復了從容又自信的笑容，雙方各自都認為自己是「下架民進黨」的唯一勝利組合。不過，先看看國民黨，副手推出了73歲的「老藍男」趙少康，再加上不分區立法委員名單排名第一的韓國瑜，即可知道這是固守「基本盤」的組合，「戰鬥藍」的戰鬥性再強，大概也只能動員出藍營的基本教義派，很難開拓中間選民。

11月24日上午，國民黨總統候選人侯友宜（左）正式推出副手人選趙少康（右），兩人赴台灣「中選會」登記。（Reuters）

回想四年前2020年那一役，投票前一天的選前之夜，韓國瑜陣營請來的壓軸「神秘嘉賓」就是趙少康，希望藉由他的演說魅力與煽動性，做最後一波的加持與催票。結果隔天選舉結果出爐，韓國瑜兵敗如山倒，最後連高雄市長的寶座也丟掉了。如今趙少康跳進選戰火爐，不再只是居於一旁幫忙煽風點火，能為侯友宜的選情升温多少，還是只是國民黨最後的吹哨壯膽，50天後便能見分曉。

至於民眾黨方面，原先外傳柯文哲鎖定前Yahoo總經理鄒開蓮為副手人選，結果在藍白破局後，最後找來的副手還是自家立委吳欣盈。儘管吳欣盈形象清新，但貴為台灣金融財團的「公主」，這與柯文哲在登記記者會強調的進步價值還是有所相悖，「白富美」看在「一無所有」的年輕支持者眼中，難道不會產生嚴重的相對剝奪感？

還可以再看看民眾黨給出的不分區名單，活像一部「拼裝車」，被視為三黨「最差」。這說明了柯文哲的現實困境，除了他一人的光環之外，民眾黨沒有人才，缺乏中心價值與精神，甚至遠遠不如2000年的宋楚瑜與親民黨。

11月24日上午，民眾黨總統候選人柯文哲（右）正式推出副手人選吳欣盈（左），兩人赴台灣「中選會」登記。（民眾黨提供）

而柯文哲原先在「藍白合」的六點共識上簽下名字，最後又翻臉不認帳，就像在君悦會談上，明明答應了侯友宜可以唸出兩人簡訊，隨即又批侯此舉乃「名嘴側翼」。柯文哲的反覆無常，以及家庭、黨內「家務事」的包袱太重，原來靠着空戰塑造出來的「格局」，多少一夕被人看破少腳，行情開高走低。

侯友宜與柯文哲在最後一刻找到了自己的「另一半」，兩人表情都看得出來鬆了一口氣，不用再為貌合神離的「藍白合」傷神又傷身。然而可悲又可嘆的還是台灣選民，尤其是中間選民，繞了一大圈結果又回到了2000年的老劇情，自主棄保難度太高，明明多數人主張「下架民進黨」，可在野陣營只有一黨一己的私利，沒人為台灣民主與未來前途真正設想，「大我」極小化、「小我」極大化，選民除了搖頭嘆息還能如何？

一位長年觀察台灣選舉的資深人士告訴《香港01》記者，23日下午的「君悦會談」雖然不少人應預料到最後會破局，但可能沒料到他們會如此的庸俗與不堪。「最後的不歡而散，既讓大陸看清了台灣政客們的本質本事是幾斤幾兩，六成期待下架民進黨的台灣民意料會對柯、侯、郭極度失望，而失去投票的意願。這場選舉也就沒有什麼意思了。賴清德上台後，要怎樣折騰，也就由他了。台灣至此『元氣大傷』。」

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悦酒店會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

如同這位資深觀察人士所言，台灣選民的期待與盼望，在選舉倒數50天之際，可說是完全被政客們的私心與醜陋消磨殆盡。一旦失去了「盼頭」，投票動機自然低落，那麼民進黨的「賴蕭配」很有可能光是靠着死忠鐵綠基本盤，就能笑着走進台灣總統府。有看法認為，現在已進入了台灣大選的「垃圾時間」，亦即「選舉結果基本已定」。雖然最後結局尚難以斬釘截鐵地下定論，但確實距離「結束」也八九不離十。無論誰輸誰贏，台灣過去鍛鍊出來的體質，也差不多被朝野政客內耗盡了。

明（2024）年1月13日大選投票過後，才是台灣真正挑戰的開始。為了尋求連任的拜登（Joe Biden），緩和中美關係最好的一張牌，不就是在談判桌上「出賣台灣」嗎？而北京高層話也說得直白，「中國終將統一，也必然統一」，且台灣問題是一個「對於中國人而言生死攸關的問題」、「沒有退讓餘地」──這就是台灣大選後隨之而來面臨的新局面，民進黨的「雙獨組合」能應對得了嗎？師心自用的藍白領袖們能扛得下來嗎？這正是民主選舉帶給台灣人民的光榮自豪感之外，難以說出口的忐忑與無奈。