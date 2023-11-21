中研院民調：不到一成台灣人認為北京講信用　逾六成信美護台承諾

據台灣中研院歐美所「美國肖像」（American Portrait）計劃周一（20日）公布的最新民調結果顯示，僅9.3%台灣民眾認為中國大陸講信用，82.7%民眾認為近年來自北京的威脅加劇。另外，65.4%受訪者相信美國總統對保衛台灣的公開承諾。



「美國肖像」計劃周一在華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）發表最新研究報告，分析台灣民眾對美國印象以及美陸台關係發展看法。這項在2023年9月14日至19日針對1211名台灣成年人所進行調查發現，34.03%台灣民眾認為美國是講信用的國家，較2021年的45.35%相比大幅下降。東吳大學社會系副教授潘欣欣評估，這可能是因為俄烏戰爭爆發及美國政府的反應所致。美國對俄烏戰爭的回應，讓台灣民眾得以一窺，若台海發生衝突，美國可能的反應。

美國對俄烏戰爭的回應，讓台灣民眾得以一窺，若台海發生衝突，美國可能的反應。圖為2022年3月1日，位在台烏克蘭人和台灣公民團體前往莫斯科駐台北代表處外抗議。（中國時報）

另一方面，僅有9.3%台灣民眾認為中國大陸是講信用的，較2021年的13.5%，再下滑超過4%。潘欣欣認為，這是個強烈訊號。民調也顯示，55.7%台灣民眾認為美國近來增加對台灣安全的保障，且有82.7%民眾認為近年來自北京的威脅加劇。

在美國對台灣的安全支持方面，66.4%民眾對美軍機與軍艦常態性在台海航行表示肯定，65.4%受訪者相信美國總統對保衛台灣的公開承諾，59.6%民眾認為美國高階官員訪台有助日後美國出兵協助台灣的可能。

逾四成台灣民眾認同台積電對美國的重要性，會增加美國出兵協助台灣的可能性。圖為去年12月6日，美國總統拜登出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

此外，新冠疫情爆發後，國際供應鏈高度關注台灣晶片，也讓「矽盾」被熱議。中研院歐美所助研究員李語堂指出，44.6%民眾表示認同台積電對美國的重要性，會增加美國出兵協助台灣的可能性，但也有47.9%民眾表示不同意。相比之下，民進黨支持者更肯定台積電對台灣安全的重要性，國民黨與民眾黨支持者則偏向不認同。

最後就對現狀認知方面，民調顯示，高達91.4%受訪者支持維持現狀，反映多數台灣民眾的意向仍是強烈支持維持現狀。然而，在身分認同上，78.4%受訪者認為台灣與中國互不隸屬，36.5%受訪者認為台灣的國名為「中華民國」、21.1%認同「中華民國台灣」。而認為自己是台灣人的高達62.5%民眾，32.2%認為自己既定台灣人也是中國人，認為自己是中國人的僅有2.3%。