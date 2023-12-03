你準備好發達未？12月生肖運程出爐「3類人」財運超旺無人能敵
撰文：中天新聞網
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進入12月天氣變冷，不過有些人的荷包卻是滿到發燙！據《搜狐網》報道，有三大生肖這個月直到月底將迎來旺盛的財運，發到無人能敵！
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一、生肖豬
屬豬的人一直以來都按步就班，雖然說事事順利，但之前並沒有取得一定程度的成就感，所以還沒感受到極致的快樂。不過，這個月屬豬的人鴻運當頭、喜從天降、財源不絕，就好像從慢車道突然開上快車道一樣，會有一連串的好運和財運，建議要好好把握。
二、生肖兔
屬兔的人12月運勢大漲，橫財運也很旺，不需要靠主業，而是靠副業例如做生意、特殊的長才，替屬兔的人帶來另一份可觀的收入。尤其是屬兔的女生進帳多到不需要依賴另一半，可以輕鬆的工作就賺到大錢，可說是一本萬利。
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三、生肖雞
屬雞的人前一陣子運氣不太好，內心甚是苦悶，不過這個月屬雞的人將迎來超讚的財運，一定會發大財。建議屬雞的人這個月要努力工作，不管多困難的困境都要想辦法度過，接下來就會走向發財之路，荷包滿滿是早晚的事，繼續加油！
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