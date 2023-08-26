連生9娃竟又懷孕　31歲人妻「想湊齊12生肖」　顏值不減原因曝光

中國大陸浙江一名31歲女子田東霞自2008年結婚，已陸續生下9個孩子。



她因為喜歡熱鬧，加上不想浪費丈夫的基因，因此希望能繼續生子，湊齊十二生肖。

田東霞雖已多次生子，卻仍保養得宜，外貌依然相當姣好，完全看不出是九寶媽。

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根據陸媒《搜狐》報道指出，田東霞在高中時期與丈夫趙萬龍相識，兩人相差3歲，田東霞抵擋不住趙萬龍的溫情攻勢，兩人開始交往。

他們畢業後考取同一間大學，不久後她便懷孕，並舉辦婚禮。

隨後田東霞在2010年生下大女兒，由於想要1兒1女，兩人再度備孕，想不到龍年生下1對男雙胞胎，原本打算就此封肚。

不過田東霞喜歡熱鬧，她認為孩子多了，家裡就會更熱鬧，因此2016年又生下1女，2017年起又連生4娃，2022年再度產下最小的孩子，共生下9個孩子。

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有網友擔心，田東霞是否遭人脅迫才必須生下9個小孩，但她強調，育兒生子完全是自願，且現在她又懷孕了。

由於趙萬龍家境富裕，家中聘有6名保母負責照顧孩子，田東霞出門時也有司機照料，每次產後都會去最高級的月子中心，以利產後恢復，也因此，田東霞雖然生過9個小孩，但外貌依然保養得宜。

眼尖網友也發現，她家每坪要價人民幣6萬元，總共幾百坪，可說是大豪宅，生活過得非常富裕。

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