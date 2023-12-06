Toyz劉偉健在台灣賣大麻煙彈案二審結果出爐：維持判監4年2月

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健在台灣涉嫌販賣大麻煙彈，一審遭判刑4年2月。Toyz提出30多張公益團體感謝狀，證明自己對台灣有貢獻，盼能爭取緩刑。案經上訴，高等法院台中分院今日（6日）宣布二審結果，駁回上訴，維持一審結果；而今日Toyz本人未到場聽取判決。本案仍可上訴。



劉偉健toyz曾因販賣大麻被判勒戒，左圖為2022年結束勒戒的toyz。(網絡圖片)

台中檢警2021年5月至9月間在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻煙彈，經向上溯源認為劉偉健嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉並向法院聲押獲准。經羈押2個月，台中法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定他150萬元台幣交保。2022年底一審審結，認定劉有承認犯行，交出上手，依6個毒品罪判他4年2月徒刑。

Toyz其後上訴，與律師積極提出30多張公益團體感謝狀，主張自己對台灣社會「有貢獻」，盼法官能夠從輕發落，爭取緩刑機會。Toyz也提到當初犯案的動機，「不為牟利，而是要幫朋友」，強調案發時「心理狀態不穩定」，沒想過會犯下如此嚴重的罪刑，未來不會再犯，請求法官網開一面。

據早前報道，中華電子競技運動協會（CTESA）近日舉辦星光電競大賞，Toyz擔任頒獎人，「統神」張嘉航在上台時當場開罵Toyz為「販毒狗」，並與妻子「003」憤而離場。

Toyz在5日（周二）晚間開直播回應事件，瞬間吸引6.7萬人觀看。Toyz先是向所有人道歉，並直言「統神是對的」，隨後直接拿槌子砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，表示要退出電競圈，引發全場譁然。

統神上台後直接怒罵「販毒狗」（點圖放大瀏覽）：