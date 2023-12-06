Toyz判監4年2月上訴失敗　法院：買毒品達500顆　危害社會不輕

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健在台灣涉嫌販賣大麻煙彈，一審遭判監4年2月。劉偉健提出上訴，爭取緩刑，今日（6日）二審宣判，合議庭駁回Toyz上訴，維持一審原判，全案仍可上訴三審。



高等法院台中分院說明判決理由指出，因劉購買毒品（大麻煙彈）數量高達500顆、金額高達60萬元（新台幣，下同），且運輸、販賣毒品危害社會治安不輕，且刑度超過2年，不符合緩刑條件，因此駁回上訴。



劉偉健toyz曾因販賣大麻被判勒戒，左圖為2022年結束勒戒的toyz。(網絡圖片)

台媒《ETtoday新聞雲》報道指，高等法院台中分院庭長蔡名曜表示，劉偉健在本案中購買的毒品高達500顆，成本高達60萬元，且跟共同被告一起運輸、販賣二級毒品，對社會危害治安不輕，宣告刑度已經超過有期徒刑2年，也不符合刑法宣告緩刑的條件，所以將上訴駁回。

台灣警方早前查出，劉偉健自2020年11月間與另外兩名楊姓及賴姓被告聯繫，並向他人以60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由劉偉健指使賴姓被告尋找合作販毒下線，並於2021年2月、7月間透過另外3人販賣大麻煙彈，雙方約定以售價50%、25%、25%的比例分享利潤，其中1人透過通訊軟件刊登販售訊息，以每顆4500元至7000元不等價格販售。

劉偉健在2021年9月28日遭到逮捕，並且被檢方聲押獲准，羈押2個月後獲准以150萬元交保，但交保同時，劉偉健被驗出毛髮有第二級毒品反應，又被檢察官聲請觀察勒戒獲准，劉偉健進入台中戒治所期滿獲釋，檢方偵結依違反毒品危害防制條例起訴劉偉健及共犯等8人。

台灣法院一審依毒品罪將劉偉健判刑4年2月，其餘7名共犯分別判刑2年5月至3年6月；劉偉健不服提起上訴並求處緩刑，今天二審將上訴駁回，維持一審原判，可上訴。

據早前報道，中華電子競技運動協會（CTESA）近日舉辦星光電競大賞，Toyz擔任頒獎人，「統神」張嘉航在上台時當場開罵Toyz為「販毒狗」，並與妻子「003」憤而離場。

Toyz在5日（周二）晚間開直播回應事件，瞬間吸引6.7萬人觀看。Toyz先是向所有人道歉，並直言「統神是對的」，隨後直接拿槌子砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，表示要退出電競圈，引發全場譁然。

統神上台後直接怒罵「販毒狗」（點圖放大瀏覽）：