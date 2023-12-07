2024台灣大選｜柯文哲：外交將循蔡英文路線　內心本質還是深綠的

周三（6日），台灣民眾黨總統參選人柯文哲評估黨籍立委選情時表示，不分區、區域目標共10席。至於總統選舉，他表示，自己將依循蔡英文路線，還透露他內心「本質還是深綠的」。



柯文哲受訪時表示，不分區和區域的目標加起來10席，但光講目標沒用，還是得努力，坦言常自我安慰道，國民黨成立4年還是流亡海外的興中會，民進黨成立4年還在街頭抗爭，而民眾黨成立4年，可打到3分天下已經很了不起，「這樣想就不會那麼難過」。

總統方面，柯文哲未正面回應得票數，僅表示當選票數約550萬票才夠。對於是否可能有棄保效應，柯表示會有一些，但以去年台北市長選舉為例，當時黃珊珊被棄到25%就棄不下去，因為板塊已經形成。他表示，去年因為棄保，黃珊珊輸掉台北市長，但也因為棄保高虹安勝選新竹市長。

柯文哲稱外交將依循蔡英文路線。圖為2022年8月3日，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

另外，談及外交路線，柯文哲表示自己將依循蔡英文路線，但在兩岸關係上「比較會表達和善」。不過在軍事領域，他仍堅持發展台灣自衛能力。

他還透露，自己內心「本質還是深綠的」，但就像過去當醫師那樣，病人送到急診室就不會問藍綠，不論是國民黨副主席連勝文、前台中市長胡志強或前總統陳水扁生病，還是會幫他們看。他又認為，這場選舉還沒開始，勝敗關鍵取決於年輕人投票率；若他當選總統，有機會讓台灣變成「正常的國家」。