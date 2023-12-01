柯文哲「變臉」趙少康　一面競選看板為何成網紅打卡景點？

2024台灣大選三組候選人底定，選戰正式開跑。然而，近來搶盡媒體版面的話題，不是各組候選人的政策比拼或願景較量，而是一面競選看板的「前世今生」。11月23日藍白郭三方在台北君悦酒店不歡而散當晚，新北市板橋立法委員候選人葉元之的競選看板一夕成為眾人焦點，因為他最早放上侯友宜與柯文哲的合照，還寫上「聯合政府」四個大字，結果「藍白合」破局，這面看板也成了「苦主」。



台灣傳媒開始追逐葉元之將如何處理這面看板，48歲現任新北市議員的葉元之頭腦動得快，他不是卸下看板，也不是換上照片，而是請來75歲的電影海報繪製師傅，先將柯文哲的臉塗掉，再畫上侯友宜正式登記的副手趙少康。原來「聯合政府」四個字，也換成了手繪字體「原汁原味 板橋好康」。

從柯文哲的臉被塗銷，到畫上趙少康臉部輪廓，再到上色完成，葉元之全程在YouTube頻道直播，前後加起來吸引了將近14萬人「圍觀」。由於畫作無法一日完工，僅有趙少康臉部輪廓的草圖，就這樣懸掛在新北板橋府中鬧區街頭，讓人感到既逗趣又無厘頭，反而成為另類的選舉宣傳，路過人們無不停下腳步觀看，更不乏有人專程前往拍照打卡。

甚至還有網民替該面看板在Google Map上設立了地標，名稱也與時俱進，從「葉元之 藍白合競選看板」更新為「葉元之 藍白不合競選看板」，評分高達4.9。目前有89位網友留下的評價，多半認為相當有趣，為選戰平添了幾分娛樂性。

而「當事人」趙少康則在11月29日驅車前往現場「監工」，大批記者在場等候，搶拍本人與繪作的對照。相比於網友說畫作像台灣名嘴馬西屏，還有人戲稱像曾經模仿趙少康的台灣藝人九孔，趙少康在現場端詳幾秒後大笑，自評像是年輕版的知名作家白先勇，並稱讚葉元之「很搞笑」、「不錯啊，這廣告效果多大」。

按理說，西方代議式民主選舉，候選人之間比的是政見，藉此分出高下。然而選民終舊不是政治思想家所設預的那般「理性」，尤其是選舉在資本主義主導下，從「民主」變質為「金主」後，選舉政治淪為娛樂性質，候選人比的是誰更能博眼球。特朗普（Donald Trump，又譯川普）現象不就是一場滑稽大戲，澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）還從喜劇演員躋身為總統，更別說台灣藍白郭日前在高級酒店上演了一齣令眾人看傻眼的肥皂鬧劇。

事實上，台灣九大工商團體，於11月27、29、30日三天舉辦「2023台灣經濟發展論壇──與國家未來領導人對談」活動，分別邀請侯友宜、柯文哲與賴清德發表各自的經貿論述，再由工商團體代表提問，請三位候選人答覆。此外，台灣五大勞團也於29日舉行「『工』辦勞動政見發表會」，邀請三位候選人發表勞動政策看法。

不過這些嚴肅話題，媒體雖有呈現，卻帶動不了「流量」，民眾關注度也不高，畢竟台灣政治真相眾人皆知──「政客的嘴，騙人的鬼」。故而媒體與觀眾共構出「政治娛樂產業」，各種政治八卦、人身攻擊、桃色緋聞、流言蜚語大行其道，大家關心柯文哲口中的「2億美元掮客」是誰，關心柯文哲副手「新光公主」吳欣盈的國籍、身價、品味，關心賴清德副手蕭美琴從美國帶回台灣的四隻貓貓，關心葉元之競選看板的繪製進度，但就是不關心台灣前途何去何從，不關心台灣的公平正義如何落實，不關心台灣能源配比、產業升級、人才流失等問題。

平心而論，與其說台灣人民「不關心」嚴肅議題，不如說是眾人無能為力、無可奈何，因此熱衷於各種政治花邊新聞，以此「苦中作樂」。葉元之看板從柯文哲「變臉」趙少康，竟能成為台灣社會喧騰一時的話題，吸引到如此多流量，成為熱門打卡景點，如此現象其實已經說明了一切。