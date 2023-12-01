台灣大選 | 吳欣盈被曝有雙重國籍　若證實恐禍及柯文哲

台灣大選正式啟動，誰也沒料到才幾天時間，原本民調一直穩居第二、一路卡着國民黨脖子談判要價導致「藍白合」破裂的柯文哲，民調突然暴跌崩盤，即便是最高一家的民調，也只有國民黨一半左右。原本民進黨、民眾黨、國民黨三家PK的「三角督」競選格局，一下子又回歸到藍綠對決格局。

不過，這還不是最麻煩的，最麻煩的是現在又有消息傳出，他的競選搭檔吳欣盈可能存在雙重國籍。如果這一消息屬實，且經中選會確認，「柯吳配」 將會被取消參選資格，創下台灣大選史上最大丑聞。

台灣中選會目前已經介入調查，並且據傳已經通過台灣外事部門向美方查證，查證結果將於12月15日公布。

台灣允許公民持有雙重國籍，因為和美國關係緊密，很大一部分商業、科技、傳媒及教育領域的精英都同時持有美國國籍。但是根據相關選舉規定，參選公職必須放棄外國籍，否則不具參選資格，而且具體到領導人選舉，正副手還必須同時登記。這也是郭台銘搭檔賴佩霞11月24日登記前緊急放棄美國國籍的原因。國民黨前立委李慶安當年想選台北市長，結果被挖出有美國國籍，不僅因此放棄參選，還被迫辭去立委職務。

這次台灣大選因為「藍白合」破裂後，柯文哲的綠粉會對民進黨賴清德形成分票效應，民進黨遂於昨天率先發難，由立委王定宇爆料，稱吳欣盈可能有雙重國籍問題，喊話要求吳公布放棄美國國籍的證據。國民黨旋即跟進要求公布。

考慮到台灣大選民進黨經常手握其他候選人黑料，在關鍵時放出給對方致命一擊，而且民進黨又是在台上執政的政黨，掌握着政府調查部門與對美官方溝通渠道，王定宇的爆料應該不是無的放矢。

11月24日上午，民眾黨總統候選人柯文哲（右）正式推出副手人選吳欣盈（左），兩人赴台灣「中選會」登記。（民眾黨提供）

另一個讓人心生篤疑的地方是，針對民進黨的爆料，柯文哲與吳欣盈不是在第一時間亮出證據撇清質疑，反而都在兜圈子，不做實質回答。

柯文哲是用邏輯推理的方式為吳欣盈開脱。柯辦說吳欣盈已經是立委了，立委資格的獲取也需要先放棄外國籍，因此吳欣盈現在不存在外籍問題。吳欣盈的回答則更是不合常理，她雖然表示自己已經放棄美國籍，但是並未承諾公開放棄外籍證據，反而嗆聲質疑者說這是她「和美國政府的事」。

那麼，如果吳欣盈被證明沒有放棄美國籍怎麼辦？答案恐怕只有一個，被取消參選資格，而且是和柯文哲一起被取消。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉就分析：說「吳欣盈如果不具備資格的話，就會被判定這組候選人取消資格，2024年選舉就變成藍綠兩組候選人來打」。吳子嘉認為，柯文哲最後可能會以「不小心的程序瑕疵」為由宣佈退出2024年選舉。

到底會怎樣，中選會只有半個月調查時間，即便最後查證吳欣盈已經放棄美國籍，被兩黨競爭對手潑了這一身的騷，也會對柯文哲及民眾黨的民調進一步形成殺傷力。