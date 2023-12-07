台版N號房：86名少女受騙拍淫片換iPhone　6惡狼遭求處最重30年刑

台灣警方日前偵破一起「台版N號房」案件，經查潘姓男子等6人，涉嫌以恐嚇和詐騙的方式，陸續威逼利誘多達86名女性拍攝裸照、做猥褻動作，這群惡狼再將不雅影像放上網販售，賺取不法金錢。台中地方檢察署介入偵辦，將潘姓男子等6人提起公訴，並求處3名主嫌30年有期徒刑。



綜合台媒報道，潘姓男子等人在網絡上創立SCP社群，從事散布未成年性影像之犯罪行為，後續又招募4名成員，開始對外招募會員，採PT點數作為交易使用，點數取得方式為會員上架影片，其他會員下載購買後，即可獲得 PT 點數，再以得到之 PT 點數，去購買其他會員上架影片，類似「以物易物」方式，自 今年 4月起， 改以加密貨幣「泰達幣」（Tether）交易。

據悉，該集團成員為了取得不雅影像，即以詐騙之方式，在網絡社群中，鎖定未成年少女，以高薪招募模特兒為由，誘騙未成年少女上當，並仿以「韓國N號房事件」，自詡為「台蘿教主」，要求未成年少女做出各種猥褻的行為、動作，拍攝裸照上傳，並加以恐嚇，示意要將當事人所拍的裸照傳給家人、親友，使被害者心生畏懼，還有產生自殘的行為。

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起初這群少女們拍攝不雅照片，潘姓男子等人承諾以金錢、iPhone手機等方式作為報酬，但是86名少女並未得到任何東西，但是該集團透過販售不雅影像，在短短3個月內，賺取不法所得約新台幣800萬元（約合200萬港元）。

經台灣檢察官偵查終結，認定被告該集團6人涉犯《組織犯罪條例》之發起、操縱、指揮及參與犯罪組織；《兒少性剝削條例》之意圖營利以強暴、脅迫、詐術等方法，使兒童或少年自行拍攝性影像及散布兒童或少年猥褻行為之照片、影片等罪嫌明確，於12月7日，向法院提起公訴，並請法院審酌，從重量處潘男、陳男、劉男等人有期徒刑30年，而其餘人等則5到10年不等的刑期，同時聲請沒入不法所得新台幣800萬元。