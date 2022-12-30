明星人設崩塌又一年　稅、性之事續成「炒車」高危點｜走吧！2022

近年來，內地娛樂圈風波不斷，諸如「劣跡」、「失德」藝人層出不窮，2022年也注定難以獨善其身。

這些「人設」崩塌的藝人當中，有的栽在「稅」上，如男星鄧倫因偷逃稅被上海市稅務局處罰並追繳1.06億元（人民幣．下同），演藝事業戛然而止；有的栽在「性」上，如曾獲「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號的李易峰因多次嫖娼被行政拘留，就連官方也大力點名批評。此外，代言違法廣告等，也是常見的罪狀。

《香港01》即日起推出「2022年中國大事回顧」系列報道，本文為系列報道第六篇，介紹中國過去一年明星「塌房」的事例。



官方嚴打 藝人談「稅」色變

內地娛樂圈行業內涉逃稅問題嚴重，觸發官方嚴打，數年前女星范冰冰便因「陰陽合同」一事遭到查證偷逃稅，事後被國家稅務總局判決重罰以共計約8.84億元罰款，之後長時間絕跡。去年，鄭爽亦重蹈覆轍，被上海市稅務局對她進行追討稅款罰款，共計2.99億元，演藝工作徹底遭到封殺。而疑受大環境影響下，內地一些明星紛紛注銷工作室。

來到2022年，上述案例言猶在耳，可稅務亂象依舊出現。主角包括曾出演《楚喬傳》、《一千零一夜》，以及因參與真人秀《爸爸去哪兒》而累積大量粉絲的鄧倫。

據3月15日消息，上海市稅務局第四稽查局根據稅收監管中的線索，經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。通報稱，在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4,455.03萬元，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

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鄧倫偷逃稅遭曝光後，雲米微博發文稱，即日起解除與鄧倫的合作關係。鄧倫本人也發布致歉信，稱接受稅務機關的一切決定，願意承擔相關責任及後果。

鄧倫作為內地知名男演員，有着俊朗的外形和口碑不錯的作品在身，商業代言不斷，據不完全統計，鄧倫作為代言人合作的品牌多達15個，包括寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、聯合利華、桂格、君樂寶。另在2019年，他還首次入圍福布斯中國名人榜，排名21。亦因此，此次逃漏稅風波曝光後，許多內地網民表示惋惜，指他恐難再次翻身。

然而，鄧倫不是第一個，也不是最後一個忽略前車之鑒而「頂風作案」的圈中人。6月，憑電視劇《葉問》出道的女演員袁冰妍，其關聯公司重慶麗妍文化傳媒有限公司因在2019至2021年間應扣未扣被罰款97.8萬元，此前她持有該公司100%的股份。

事件7月被媒體曝光後，袁冰妍工作室官博發文致歉，稱已按時全額繳納稅款。而與袁冰妍合作的兩家商家中，Dior即日屏蔽了發布不足一小時的與袁有關的微博，FABLOOX馥碧詩官博則稱已與袁終止合作。

色字頭上一把刀

去年夏天，前韓國男子組合EXO成員吳亦凡遭網紅都美竹踢爆引誘未成年少女，涉嫌強姦被刑事拘留、批准逮捕並在內地遭全網封殺一事鬧得沸沸揚揚。案件事隔一年多後於今年11月25日在北京市朝陽區人民法院一審公開宣判，吳亦凡強姦罪成被判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；聚眾淫亂罪成被判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

值得一提的是，吳亦凡本身為加拿大國籍，有網友就指出，他待服役期滿後被驅逐至加拿大，若面臨當地沒有追訴期的性侵起訴，將可能受到「化學閹割」伺候，引起熱議。

內地女學生都美竹指控吳亦凡誘姦未成年人：

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如果說吳亦凡被判刑是去年舊案塵埃落定，那麼李易峰便是今年栽在「性」上的新主角。

9月，內地網絡便瘋傳李易峰疑因嫖娼、肇事逃逸等問題將被封殺，10日，央視中秋晚會名單突將李易峰相關內容刪除；李易峰原本擔任最高人民檢察院形象大使，相關微博帖文也被最高檢刪除。

李易峰工作室曾發聲明稱，與李易峰個人生活有關的謠言皆屬不實，「系別有用心者惡意造謠」，要求相關用戶刪除謠言，並稱已委託律師處理取證，「原本以為這麼離譜的事情，公眾都有明亮的雙眼，一個公眾人物是如何做到憑空消失15天的？一個公開透明的法制時代，誰有本事逃脫違法的後果？」

不過到11日，北京警方通報，演員「李某某」對多次嫖娼的違法事實供認不諱，已被依法予以行政拘留。《央視》報道稱，經核實，被捕者正為李易峰。李易峰的聲明文亦已被微博刪除。

隨之而來的，是與李易峰合作的13個品牌發表聲明取消與其合作關係。華鼎獎組委會宣佈取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。9月15日，李易峰本人和工作室的微博更被封禁，其本人的百度貼吧亦遭到關閉。

李易峰一事無疑再為中國輿論場擲下一枚震撼彈，批評的對象既針對李易峰本人，也針對其粉絲行為等。

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例如，中國電視藝術家協會發文稱，文藝承擔著以文化人、以文育人的職責，文藝要塑造人心，文藝工作者首先要塑造自己。德不優者不能懷遠，才不大者不能博見。知名演員作為公眾人物，一言一行都會被社會各界關注，一舉一動都會對社會產生影響，更應模範遵守法律法規，更應珍惜自己的社會形象，更應遵循言為士則、行為世範，把為人、做事、從藝統一起來。不管曾取得什麼成就、曾獲得什麼榮譽，要是不潔身自好，要是觸犯法律法規，所謂功名都會煙消雲散，所謂前途都會毀於一旦。

《中國婦女報》亦發表評論《偶像的黃昏：從吳亦凡到李易峰》，提及李易峰曾一度發文「闢謠」，評論稱無論多麼「言之鑿鑿」的表白，多麼「信誓旦旦」的聲明，多麼「感人至深」的洗白，在事實真相面前，在法律和道德面前，都顯得蒼白且可笑。評論更稱，有網民認為明星去嫖娼，是滿足個人生理需求又不用負責任的明智之舉，這種錯誤的價值觀令人大跌眼鏡。李易峰事件就是一個警示，放縱自己的慾望，不潔身自好，難免自食其果。

人民網則發表《李易峰的「粉絲」，該放手就要放手！》評論，批評李易峰的一些粉絲執迷不悟，奉行「三不」策略，即不相信李易峰嫖娼，不接受警方通報的內容，對李更是不離不棄，「中毒」如此之深，令人無語。評論又稱，這些「粉絲」可能有人操弄，一些經紀公司等炮製粉絲團，並發展為粉絲經濟，通過「洗腦」讓不諳世事的青少年對所喜愛的明星忠心耿耿，之後收割這些「粉絲」，是不道德的且涉嫌違法的。評論最後表示，李易峰的「粉絲」該醒醒，該放手就要放手，不要活在幻像中，不要在虛幻中迷失自我，更不能被不法分子坑騙了還為不法分子辯護。

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正如逃稅問題一樣，既然性事是藝人「炒車」的高危點，那李易峰注定並不「孤單」。

就在李出事後不久的10月，早年憑藉青春勵志劇《一起來看流星雨》成功一炮而紅的張翰，在劇集《東八區的先生們》中，被指向女性抽水，包括扯女主角王曉晨的內衣帶，顯得相當猥瑣，還手摸對方的胸部，讓不少網友直言根本就是職場性騷擾，批評張翰是借拍戲的名義猥褻女演員。

官媒「人民網評」亦就對該劇集開腔評論，直指「俗套」﹑「脫離現實」，這人類作品永遠不可能成為賣點。

代言廣告也出事 只管賺錢不負責日子一去不返

文娛行業在滿足民眾多樣化文化需求、推動經濟增長方面發揮了積極作用，但明星廣告代言「炒車」事件仍頻發，如黃曉明、王寶強、胡軍等多位內地藝人都曾為金融產品代言，卻「爆雷」不斷。其中湖南衛視資深主持人汪涵因代言借貸APP「愛錢進」，遭受害者聲討，涉及金額高達230億元。

女演員景甜是今年被推向輿論風口的一人，早在去年底，市場監管總局廣告監測發現，其為廣州無限暢健康科技有限公司相關商品的廣告代言涉嫌違反廣告法有關規定。

案情指，廣州無限暢健康科技有限公司選用景甜為其生產經營的「果蔬類」食品作廣告代言，相關「果蔬類」食品為普通食品，該公司無有效證據證實其具有「阻止油脂和糖分吸收」功效。景甜在應知法律法規規定普通食品依法不得進行治療、保健等功效宣傳，且未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實的情況下，仍以自身名義和形像在廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，其行為已違反廣告法有關規定。透過上述廣告代言違法，景甜所得共計257.9萬元。

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今年5月，廣州市天河區市場監管局對景甜作出沒收違法所得、罰款464.22萬元人民幣（罰沒金額合計722.12萬元人民幣）的行政處罰決定。另有網民發現，景甜代言的多個品牌均刪除了與她相關的內容，有的動態還特意設置了權限，例如是景甜代言的奢侈品牌Dior，以及芙芙化妝品等。而景甜代言的飾品品牌ARSIS也發出聲明，直言在與景甜代言合作中不涉及任何虛假宣傳，涉事品牌與他們也無任何關聯。

其實，明星代言早已有之，各種爭議也並不少，有輿論指，在以往，明星只需要輕輕發個聲明，表示自己不知情，就可以一走了之。不過這種「好日子」也許真的到頭了。

今年10月，市場監管總局會同中央網信辦、文化和旅遊部、廣電總局、銀保監會、證監會、國家電影局等七部門聯合印發《關於進一步規范明星廣告代言活動的指導意見》，強調規範明星廣告代言活動，不僅需要加強監管執法，更需要規範市場運行、強化行業管理，促進市場主體各負其責、市場有序競爭、行業加強自治，形成德藝雙馨明星被市場認可、違法失德明星被市場抵制的良性循環。

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