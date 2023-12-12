台灣再掀文化去中　侯友宜：儒家思想與民主政治並無衝突

台灣新修高中課綱，推薦古文只有15篇，致「去中國化」爭議再起。台灣立法院長游錫堃批評顧炎武《廉恥》一文，「是君主政治的產物，民主政治有民主政治的價值觀」，引發在野陣營抨擊。國民黨總統參選人侯友宜表示，忠孝仁愛信義和平及禮義廉恥是做人做事的道理，怎麼會與民主政治衝突？民眾黨總統候選人柯文哲則稱，反對在文化上「去中化」，也反對台灣社會將中華文化洗出去、切出去。



台北知名高中台北第一女子中學國文老師區桂芝近日批評「108課綱」刪除包含顧炎武〈廉恥〉等多篇古文，是「無恥課綱」，再度引爆現代文學與文言文教學的辯論戰火。游錫堃在臉書回應古文爭議，指顧炎武《廉恥》成文於封建帝制時代，「難道不是君主政治時代的產物」？游錫堃稱，顧炎武效忠對象是君主，違背三綱五常是無恥，民主時代違背人民權益才是無恥。

對此侯友宜表示，從小教導忠孝仁愛信義和平及禮義廉恥，這是做人做事的道理，怎麼會跟君主政治、封建制度一樣，這分明是風馬牛不相及的關係，且日本、韓國的教育政策都將德育列入中小學教育，日本更將儒家倫理列入教材，難道日韓不是民主國家嗎？

侯友宜認為，品德教育、儒家思想與民主政治並無衝突，呼籲不要讓意識形態取代品德教育。

柯文哲則直接在立場上表態，明白反對在文化上「去中化」，不希望下一代不清楚誰是張飛、岳飛，甚至因為對三國的認識來自於電玩，沒讀過《三國演義》、《三國志》，出現「張飛打岳飛」。

柯文哲進一步列舉，指媽祖、關公、廣澤尊王、三太子、保生大帝都是「外省人」，反對整個台灣社會把中華文化洗出去、切出去。

針對游錫堃指道「廉恥是君主政治的產物」，柯文哲認為，「這樣講不好，如果他是網軍，他會以廉恥是君主政治的產物，難怪民進黨既不清廉又無恥」。

柯文哲表示，存在兩千年的東西還是要嚴肅以對，文化這種東西很難講，他個人很喜歡讀唐詩、宋詞、古文觀止，覺得這些很好玩，所以若要讓這一代完全跟中華文化切斷，他還是覺得「怪怪的」。