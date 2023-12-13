18年來首例　台男赴尼日利亞染瘧疾　返台8天病亡

台灣疾管署公布瘧疾死亡病例，一名50多歲台灣男子10月赴非洲尼日利亞，未服用瘧疾預防用藥，入境後發燒且具重症跡象，經通報檢驗，12月1日確診惡性瘧，發病6日後死亡，是台灣相隔18年，再出現瘧疾死亡個案。



據介紹，患者為50多歲的男性台商，今年10月中旬至11月下旬曾赴尼日利亞，但未服用瘧疾預防用藥。

患者返台2天後，起初有高燒、戰慄等症狀就醫未改善，後再次就醫，後續有心悸、血小板降低、肝功能異常、黃疸等狀況，住院後出現意識狀態變差、頭痛、頸部僵硬，及腦部病變。雖然有使用抗瘧疾針劑，仍持續惡化，最後轉到深切治療部，隔日因多重器官衰竭，敗血性休克死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳介紹，瘧疾今年累計5宗境外移入個案，包括一宗死亡，病例數高於過去3年同期，病例感染國家分別為兩宗埃塞俄比亞，科特迪瓦、印度及尼日利亞各一宗。

瘧疾由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類傳染，分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧四種；間日瘧及惡性瘧最常見，其中惡性瘧死亡率超過一成。疾管署副署長羅一鈞表示，惡性瘧若產生腦性病變未治療，死亡率幾乎百分之百。

疾管署提醒，若將前往瘧疾高風險的地區旅遊，例如非洲、南亞、中南美洲等，建議在旅行前諮詢醫師意見及取得預防用藥，並在旅行前、旅途中及返國後依照醫囑使用瘧疾預防藥物，旅行期間也應採行防蚊措施，以降低感染瘧疾的風險。