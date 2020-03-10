諾貝爾獎得主屠呦呦　入選《TIME》百名最具影響力女性人物榜

《TIME》（時代雜誌）近日公布年度百名最具影響力女性人物榜（100 WOMEN OF THE YEAR），中國科學家、諾貝爾醫學獎得主屠呦呦名列其中。

屠呦呦入選百名最具影響力女性人物榜（100 WOMEN OF THE YEAR）。（TIME網站截圖）

比爾·蓋茨（Bill Gates）的妻子美蓮達·蓋茨（Melinda Gates）為她撰寫評價，稱屠呦呦年少時曾罹患結核，從重病康復的經歷激勵她走上醫學道路。歷史將會銘記她發現青蒿素的功績，這一發現，成功攻克了人類歷史上最為致命的疾病瘧疾，拯救了數百萬人的生命，這讓她獲得了諾貝爾獎。

據了解，屠呦呦發現的青蒿素為世界帶來一種全新的抗瘧藥。以青蒿素為基礎的聯合療法（ACT）治療瘧疾，挽救了全球數百萬人的生命，是世界衞生組織推薦的最佳療法。在1979年的一篇論文中，屠呦呦將這一發現稱之為「中醫藥獻給世界的一份禮物」。

屠呦呦是中國首位諾貝爾生理學或醫學獎得主。（路透社）

瑞典卡羅琳醫學院2015年10月5日宣布，將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦等3人，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，亦是中醫藥成果獲得的最高獎項。

此外，屠呦呦於2016年也曾入選《TIME》年度全球最具影響力人物榜。